La comunicazione è arrivata nel pomeriggio di oggi. A leggere il messaggio è stato Mida mentre tutti gli altri allievi di Amici 23 (escluso Holden) ascoltavano in silenzio. Immediata la reazione dei social, con il pubblico che non perde occasione per attaccare Holden: “Ma il senso di tenere ancora Holden quando non c’è mai in nessun evento della casetta? Gli altri fanno i contenuti e lui bello fresco e rilassato in finale”, attacca un fan. Holden verso il quale aveva usato toni durissimi l’ex Amici Luca Jurman.

>>“Avevamo ragione noi!”. Amici 23, ombre sulle eliminazioni di Martina e Lil Jolie: la scoperta conferma i dubbi del pubblico

“Vorrei che tu andassi fuori dal programma. Immediatamente, senza passare dal via. Ciao! Cosa cao ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino. Ma questa è una grandissima figura di mer”.





Amici 23, Alfonso Signorini offre un’opportunità ai ragazzi

Stavolta però Holden non c’entra. La comunicazione arriva da Alfonso Signorini che ha deciso di offrire un’opportunità ai ragazzi. Dovranno coreografare e riarrangiare un taglio musicale della Bohéme, opera che il conduttore dirigerà il prossimo 19 luglio all’Arena di Verona. Signorini che nel suo lungo messaggio ha spiegato anche le ragioni di questa decisione.

“Semplice, racconta la storia di un gruppo di giovani artisti, tutti talentuosi, senza il becco di un quattrino in tasca ma pieni di sogni nel cassetto, una storia nella quale molti di voi e dei giovani che vi seguono potranno identificarsi. Si parla anche d’amore, che è il motore di tutta la nostra vita”.

Dopo aver appreso la notizia gli allievi hanno iniziato a parlare tra loro. “Quindi dobbiamo cantare o scrivere sulla Bohéme”, ha detto Mida subito dopo aver letto il messaggio Signorini. “Bisogna fare qualcosa di particolare, non bisogna coreografarlo e basta”, ha riflettuto Marisol a cui Sarah ha provato a dare un’idea: “Potreste farlo insieme tu e Dustin, voi due ballerini”. A decidere sarà Alfonso Signorini e uno solo di loro avrà una grande opportunità, che con molta probabilità sarà proprio quella di esibirsi sul prestigioso palco dell’Arena di Verona.