Amici 23, colpo di scena. L’ultimo daytime di lunedì 29 aprile ha fatto saltare i telespettatori sulle sedie. Come tutti sanno negli ultimi giorni il Serale sta raggiungendo vette di alta tensione e grandi emozioni. Proprio recentemente c’è stato anche un clamoroso spoiler o qualcosa del genere. Alessandra Celentano, infatti, ha lanciato un guanto di sfida particolare.

Alessandra Celentano ha voluto lanciare la sfida tra Dustin ed un cantante tra Mida e Sarah attraverso una lettera: “Le vostre scelte non sono andate nella direzione dell’eccellenza e vi sono rimasti solo due cantanti”. Poi ha scritto: “Tra i miei ballerini, Dustin e Marisol, c’è già il vincitore della categoria e forse del programma”. Una frase che è stata interpretata come uno spoiler… Ma è niente rispetto a quello che si è scoperto adesso.

Leggi anche: “Qui c’è il nome del vincitore”. Amici 23, clamoroso spoiler di Alessandra Celentano a tre settimane dalla finale





Cosa succederà agli allievi eliminati nel Serale

Mancano meno di tre settimane alla conclusione di Amici e sono rimasti sette allievi a contendersi la vittoria finale: Dustin, Holden, Petit e Marisol della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (i “ZerbiCele”), Mida e Sarah della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ( i “CuccaLo”) e Martina della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro (i “PettiMondo”).

Al termine dell’ultimo daytime è andata in onda un’anticipazione della prossima striscia pomeridiana e il contenuto è clamoroso! A sorpresa infatti tutti gli allievi eliminati nel Serale torneranno all’interno della scuola. Nella clip si vedono Ayle, Kumo, Nicholas, Giovanni, Lucia, Lil Jolie, Gaia e Sofia mentre entrano in studio e tornano ai loro vecchi banchi.

Non perdete la puntata di domani, martedì 30 Aprile, alle 16.10 su Canale 5! #Amici23 pic.twitter.com/SQulLU2dZl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 29, 2024

Il motivo di questo inatteso ritorno è ancora sconosciuto. Tra le ipotesi la più probabile è che si tratti di una sorpresa per i concorrenti in gara. Ma su Twitter c’è addirittura chi azzarda uno scenario davvero inverosimile: si parla, infatti, di “ripescaggio“. Tuttavia non ci sono elementi per confermare tale prospettiva. Non resta che seguire le ultime puntate di sabato 4, domenica 12 e sabato 18 maggio.

“Decisione storica di Alessandra Celentano”. Amici 23, mai successo prima: tutti senza parole