Incredibile colpo di scena ad Amici 23. Per la prima volta nella storia del programma un’insegnante, Alessandra Celentano, ha preso una decisione che ovviamente non sarà mai più dimenticata dai telespettatori. Mai abbiamo assistito ad un evento simile, che si materializzerà nella puntata di sabato 4 maggio. E sicuramente resteranno tutti senza parole.

Ad Amici 23 per la prima volta nella storia Alessandra Celentano ha assunto una decisione, che nemmeno lei in tutti questi anni aveva pensato di mettere in pratica. E si tratta veramente di una scelta storica e per certi versi clamorosa. Chissà come reagirà anche Maria De Filippi e se riserverà qualche parole in particolare verso la professoressa del talent show.

Leggi anche: “Non c’è stata scelta”. Amici 23, Maria De Filippi e Mediaset d’accordo: la decisione dopo l’ultimo serale





Amici 23, per la prima volta nella storia Alessandra Celentano prende decisione ‘choc’

Ad apprendere di questa novità assoluta ad Amici 23, che per la prima volta nella storia assisterà a qualcosa di insolito grazie ad Alessandra Celentano e alla sua decisione partorita nelle ultime ore, sono stati subito Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Una sfida pazzesca quella proposta dall’insegnante di ballo, che ha tirato in ballo una sua allieva e due della concorrenza.

La Celentano, in una lettera inviata, ha deciso di lanciare un guanto di sfida alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ma mista. Infatti, un ballerino si battaglierà con un cantante. Dustin del team di Alessandra e Rudy Zerbi se la vedrà con uno tra Mida e Sarah. La prof ha scritto: “Le vostre scelte non sono andate nella direzione dell’eccellenza e vi sono rimasti solo due cantanti”.

Mida e Sarah scelgono i brani da preparare in attesa che la prof Lorella Cuccarini decida chi tra loro due affronterà il guanto di sfida "Eccellenza" della maestra Celentano #Amici23 pic.twitter.com/6LPehl5dJw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 29, 2024

Alessandra Celentano ha aggiunto nella missiva: “A uno di loro lancio questo guanto: esibirsi in una cover a loro scelta con la libertà di scriverci sopra e di riarrangiarla, modificarla a loro piacimento. So che tra loro non ci sono eccellenze. Mi rivolgo anche alla giuria, con tanta stima, che non avrà dubbi a giudicare la vera eccellenza”. Spetterà a Lorella Cuccarini e ad Emanuel Lo scegliere chi mandare in sfida tra Mida e Sarah.