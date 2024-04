L’annuncio è arrivato poche ore dopo la sesta puntata del serale di Amici 23. Per Mediaset e per Maria De Filippi si è trattato di una decisione necessaria sulla quale azienda e conduttrice si sono trovati d’accordo. Il serale di sabato 27 aprile è stato accompagnato da tante polemiche. Molte, infatti, le proteste social per l’eliminazione di Sofia, ma il verdetto è inequivocabile. Sette, così, i concorrenti rimasti nello show: quattro per i ZerbiCele, due per i CuccaLo, uno per i PettiMondo.

>>“Fermato dalla polizia”. Gérard Depardieu, la terribile accusa sull’attore francese. Si mette malissimo

Le critiche? Quasi tutti per Holden: “Gente, abbiamo avuto tanti Nepo baby, ma almenos gli altri senza autotune sapevano cantare, per questa ragione critico Holden, cioè abbiamo una Angelina da Eurovision. E questo che quando deve cantare in inglese viene più l’ansia a me che a lui. Tra i 3 doveva uscire assolutamente lui, totalmente fuori discussione. Come dice Michele, non me ne volere Holden ma stasera scelgo Martina e Sofia, ovvero VERO ARTE”.





Amici 23, la semifinale slitta di un giorno a causa dell’Eurovision

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 4 maggio mentre proprio l’Eurovision sopracitato stravolgerà il resto della programmazione. Maria De Filippi e Mediaset, di comune accordo, hanno deciso che la semifinale slitterà di un giorno, andrà in onda il 12 (domenica) piuttosto che sabato 11 per via della concorrenza di Eurovision.

Quanto alla finale, resta confermata per il 18. La decisione di spostare la semifinale è legata alla volontà di non perdere il gruzzoletto di ascolti che il programma riesce sempre a garantire. Nella serata di sabato 20 aprile 2024, su Rai1 I Migliori Anni, in onda dalle 21:35 alle 23:55, ha conquistato 3.064.000 spettatori pari al 18.2% di share (Noi Che di 13 minuti a 1.782.000 e il 16.7%).

Su Canale5 Amici, dalle 21:33 alle 00:43, ha raccolto davanti al video 3.843.000 spettatori con uno share del 25.7% (Buonanotte di 5 minuti a 1.528.000 e il 24.8%). Quanto a sabato 27, nel duello con Carlo Conti, la curva di Amici dal 20 % di share decolla fino al 35 % a mezzanotte inoltrata. La curva del varietà di Rai1 I migliori anni scorre al secondo posto, per tutto il periodo, nel corridoio che va dal 15 al 20% di share.