Le nuove anticipazioni di Amici non faranno piacere ai fan del programma. A quanto si apprende l’allieva amata dal pubblico non sarà presente. Solo pochi giorni fa Mew aveva spiegato il motivo del suo addio. “Entrare ad ‘Amici’ per me è stata una salvezza… Ho deciso che sarebbe stato giusto essere sincera soprattutto con me stessa, ascoltare il mio corpo e la mente e continuare il percorso affrontandolo senza indossare maschere”.

“Purtroppo, la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne”.





Amici 23, Gaia assente dallo studio: mistero sulle motivazioni

E ancora: “Se penso ad Amici, penso a Maria che è una donna incredibile. Mi ha aiutata e sostenuta in qualsiasi momento, dandomi l’appoggio di cui ho bisogno e soprattutto mi ha capito. Per questo, il rapporto che abbiamo lo porterò assolutamente sempre nel cuore”. Parole che avevano toccato nel profondo il pubblico del programma di Maria De Filippi.

Programma che nella puntata di domenica non vedrà in scena Gaia. A quanto riporta Fanpage: “Sarà assente dallo studio per motivazioni che al momento non si conoscono, anche se Maria De Filippi potrebbe svelarle in puntata. Per quanto riguarda i compiti assegnati dai prof, Dustin si esibirà in una coreografia voluta da Raimondo Todaro: la sua insegnate gli darà 3.5 come voto e, per questo, il ballerino dovrà lasciare lo studio e la sua maglia”.

Non dovrebbe trattarsi di problemi seri (questo è quello che tutti si augurano) e la speranza è di rivedere Gaia quanto prima ma la paura del pubblico di un nuovo caso Mew c’è: “Un altro caso Mew… Speriamo di no, sarebbe il colmo”. “Forza Gaia, torna prestissimo!”.La puntata, intanto, vedrà ospiti eccellenti: i giudici di canto esterni saranno Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt, mentre Nancy Berti darà il suo parere su quelle di ballo. Ospiti musicali Achille Lauro e il rapper Random, all’anagrafe Emanuele Caso, che ha partecipato al Festival di Sanrmeo nel 2021.