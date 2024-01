Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno fatto sognare milioni di italiani con la loro storia d’amore nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Era il 2021 e alla fine dell’avventura nella casa di Cinecittà, lontani dalle telecamere, qualcosa si era incrinato e in poco tempo si era arrivati alla rottura definitiva. Una rottura che aveva lasciato più di un malumore nel pubblico e nei loro fan, soprattutto perché il motivo della loro separazione non aveva mai convinto fino in fondo.

Sia Manuel che Lulù avevano parlato della loro rottura anche sotto le luci dei riflettori, visto che si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e la loro storia era diventata di dominio pubblico e molto seguita dai loro fan. In questi anni di Lulù non si è saputo niente.

“Purtroppo c’è la conferma”. Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, la brutta notizia fa tremare le principesse del GF Vip





Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo insieme: la foto mano nella mano

Sulla principessa etiope non sono mai saltato fuori gossip su possibili flirt o fidanzamenti, mentre su Manuel Bortuzzo ci sono state più di una storia con alcune ragazze del mondo dei social. Bene, a quasi due anni dall’addio ufficiale, sembra che i due siano tornati insieme, o meglio, non si siano mai lasciati. La voce che circolava da qualche giorno sembrerebbe essere confermata da una foto pubblicata dalla Selassié.

Nella Instagram story si vede Lulù per mano con un ragazzo e secondo gli utenti social, sempre molto attenti, hanno riconosciuto Manuel Bortuzzo. Poi, durante una live, la Selassié ha mostrato un braccialetto con la scritta ‘Manue’. Si tratta di un bracciale molto simile mostrato in una storia Instagram che da Bortuzzo.

mi state seriamente dicendo che quello vicino a lulù è manuel bortuzzo? pic.twitter.com/IVeMypXqTT — mel💎 ~𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘦𝘳𝘢 ♡~ (@mestoasentimale) January 24, 2024

C’è scritto manu in quel bracciale loro stanno insieme pic.twitter.com/kQ7EPPXVEp — meme 🐡 (@pizzarossacon) January 22, 2024

Alla luce dei nuovi fatti, Biccy ha anche riportato le parole che Alessandro Rosica scrisse lo scorso giugno: “Tornare insieme? Non si sono mai lasciati davvero. Adesso che ho le prove lo posso dire. Si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi. Si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci. Non possiamo più fare finta di niente. Possiamo finalmente rivelarlo con certezza avendo le prove, si sono visti fino a poche settimane fa“.