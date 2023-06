Durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, il settimanale Oggi aveva lanciato lo scoop sulla loro vera provenienza: “Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié non sono principesse“. Secondo il settimanale, il padre Makonnen Hailé Selassie Bissiri Aklile Berhan Giulio non sarebbe nipote del Negus, l’ultimo re dell’Etiopia, ma figlio di Beniamino Bissiri, all’epoca al servizio del Negus nel Palazzo imperiale.

All’arrivo in Italia del padre, negli Anni 70 del secolo scorso, ci fu un procedimento amministrativo che appurò come Aklile Berhan fosse figlio di Beniamino Bissiri e non dell’imperatore. Durante il Grande Fratello Vip le principesse, tramite un comunicato ufficiale della famiglia Selassié, le tre sorelle avevano respinto al mittente le accuse.

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié del GF Vip non sono principesse

È di oggi la notizia su Giulio Bissiri, padre delle tre sorelle concorrenti della passata edizione di Grande Fratello Vip, Jessica, Lucrezia e Clarissa. Il sedicente principe etiope è stato condannato in appello a 6 anni di carcere dalla Corte di Appello e di revisione penale del Canton Ticino per “truffa per mestiere, falsità in documenti, ripetuta”. Bissiri dovrà finire di scontare la pena in carcere e restituire 13 milioni di franchi (circa 13 milioni di euro) sottratti all’imprenditore di Mendrisio Silvio Tarchini, al procuratore Battista Ponti e a un direttore di banca.

Come scrive Oggi, Giulio Birrisi era riuscito a farsi finanziare con numerosi milioni di euro da imprenditori italiani e svizzeri, promettendo loro di farli poi partecipi del tesoro proveniente dalla famiglia imperiale etiope che si sarebbe sbloccato solo grazie ai loro prestiti. Un tesoretto, secondo quanto raccontato dal padre delle sorelle Selassié, di oltre 6000 miliardi di dollari emessi in bond. I soldi chiesti dal finto principe, diceva Bissiri, servivano per viaggi a Londra per cercare di smobilizzare il tesoro, ma in realtà venivano usate per una vita super lussuosa sua e della sua famiglia.

Giulio Bissiri non è un discendente della famiglia reale etiope ma è il figlio del defunto Beniamino Bissiri, cavallerizzo italiano di Borore, in provincia di Nuoro, in Sardegna, emigrato in Etiopia e successivamente divenuto stalliere del Negus Hailé Selassie. Dunque, Giulio, figlio di Beniamino e di una donna etipoe, visse a corte, poi nel 1977 rientrò in Italia con il padre, i fratelli e sorelle, dopo la caduta della monarchia e il golpe di Hailé Mariàn Menghistù. Quindi Jessica, Lulù e Clarissa non sono principesse.