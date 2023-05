Amici 22, dopo settimane di chiacchiere spunta la verità dietro il litigio tra il maestro Raimondo Todaro e Maria De Filippi. Una verità che se confermata anche dai diretti interessati (cosa difficile, almeno per ora) chiuderebbe per sempre la porta del talent al maestro. Nei giorni scorsi Todaro era stato ospite di Verissimo ed aveva raccontato la sua esperienza senza neppure sfiorare le polemiche piovute nei giorni successivi. Le prime avvisaglie che qualcosa non tornasse le aveva sottolineate il settimanale Nuovo, sempre attento alle vicissitudini del talent.

>“Mi mostro così”. Arisa sempre più sexy (e nuda). Sfida la censura e tutti impazziti

Settimane fa, infatti, aveva rivelato che i rapporti tra la conduttrice e il ballerino non erano affatto buoni: “I rapporti tra il ballerino e la padrona di casa sono più tesi di un tempo. Maria sta perdendo la pazienza”. E aveva poi spiegato anche i motivi: prima di tutto le continue liti tra Raimondo e Alessandra Celentano. Inoltre sembra che il ballerino “non fosse in grande forma” quest’anno.





Amici 22, la verità dietro il litigio Raimondo Todaro Maria De Filippi

Addirittura si vociferava che alcuni allievi, non essendosi trovati a loro agio col docente, si fossero ivolti agli altri insegnanti per chiedere aiuto e consigli. La conclusione era stata una: “Pare un dato di fatto che il suo posto da prof di ballo al momento traballi”. Ora, a distanza di settimane, arriva questa nuova clamorosa rivelazione (che sta tanto di verità) sul rapporto tra insegnante e conduttrice.

A rilanciare la bomba sul motivo della lite ci ha pensato, ancora, il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti che spiega come: “Maria lo giudicherebbe “presuntuoso e di fare troppe dietrologie e insinuazioni”. Todaro e la De Filippi avrebbero avuto un’accesa discussione durante la puntata di Amici andata in onda sabato 9 aprile. Todaro si sarebbe scaldato nel corso di una discussione con Rudy Zerbi. Discussione che avrebbe fatto innervosire anche la stessa conduttrice”.

Da Raimondo Todaro, come detto, nessuna dichiarazione anche se sembra sempre più certo il suo approdo (il suo ritorno) a Ballando con le stelle dopo due anni di stop. Sempre Nuovo, infatti, aveva rivelato come contatti tra Milly e Todaro siano già ad uno stadio avanzato, si tratterebbe anzi solo di formalizzare il tutto.