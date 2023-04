Amici 22, Raimondo Todaro presto fuori dal programma? Ci sono indiscrezioni pesanti sul futuro del ballerino che poco tempo fa è stato protagonista di una scena mai andata in onda. Ormai manca pochissimo alla conclusione del talent show e l’ultima eliminazione, quella di Cricca, ha provocato diversi malumori nel pubblico. In ogni caso la sfida è sempre più accesa. Ormai i giovani talenti rimasti intravedono l’ambito traguardo e sognano il trionfo.

Nella squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono ancora in gara Aaron e Isobel Kinnear. Per la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ci sono Angelina Mango e Mattia, mentre per la squadra Arisa e Raimondo Todaro gli allievi rimasti sono Wax e Maddalena. Nell’ultima puntata trasmessa sabato 29 aprile ospite della serata è stato Enrico Brignano che tra gli altri ha preso di mira proprio Raimondo Todaro di cui in questi giorni si sta parlando parecchio.

Il futuro di Raimondo Todardo ad Amici è in bilico

Nelle ultime ore si è diffusa una voce su due professori di Amici 22, ovvero Arisa e Raimondo Todaro. Ebbene secondo le indiscrezioni nessuno dei due sarà presente nella prossima edizione. Per quanto riguarda la cantante la sua assenza si spiega con il desiderio dell’artista di concentrarsi sulla propria carriera e c’è la possibilità che partecipi a Sanremo 2024. Discorso diverso sul ballerino: la ragione della sua mancata conferma risiderebbe in un litigio. Indovinate con chi?

Durante una delle ultime puntate de Serale Raimondo Todaro avrebbe discusso proprio con lei, la padrona di casa, Queen Mary. La litigata tra il ballerino di latino americano e Maria De Filippi non è stata trasmessa. C’è dunque un certo mistero sulle ragioni di questo diverbio. Ma a quanto pare la conseguenza potrebbe essere l’allontamento di Raimondo dal programma.

Proprio recentemente, comunque, il magazine Nuovo Tv ha rivelato che i rapporti tra la conduttrice e il ballerino non sono affatto buoni: “I rapporti tra il ballerino e la padrona di casa sono più tesi di un tempo. Maria sta perdendo la pazienza“. E ha spiegato anche i motivi: prima di tutto le continue liti tra Raimondo e Alessandra Celentano. Inoltre sembra che il ballerino “non sia apparso in grande forma” quest’anno. Addirittura si vocifera che alcuni allievi, non essendosi trovati a loro agio col docente, si siano rivolti agli altri insegnanti per chiedere aiuto e consigli. La conclusione è una: “Pare un dato di fatto che il suo posto da prof di ballo al momento traballi”.

