Ramon Agnelli, la vita sentimentale dell’ex allievo di Amici 22 sotto la luce dei riflettori. Un’eliminazione tra le più chiacchierate di sempre quella del ballerino. Ma l’uscita dalla scuola più gettonata d’Italia per Ramon ha rappresentato anche l’inizio di qualcosa di più significativo per la sua carriera. Infatti il ballerino ha è stato premiato da Marlú con un contratto di lavoro della durata di 6 mesi per un progetto di collaborazione con la compagnia di danza sita a New York. Ha parlato di questo e di molto altro nello studio televisivo di Verissimo di Silvia Toffanin.

Ramon Agnelli è fidanzato? La risposta del ballerino alla domanda che ‘scotta’. Una volta lasciata alle sue spalle l’esperienza televisiva vissuta nella scuola di Amici 22, Ramon sta riprendendo in mano le redini della propria formazione professionale. Un ballerino pieno di talento, di gratitudine e di ottimismo: Ramon si è lasciato amare dal pubblico fin dal primo istante. Per i fan l’eliminazione di Ramon dalla scuola è arrivata come un fulmine a ciel sereno: il ballerino infatti, a detta di molti, avrebbe risposto a tutti i requisiti del vero campione.

Leggi anche: “Vogliono farlo vincere”. Amici 22, sospetti sull’allievo: l’ultimo indizio scatena la rabbia del pubblico





Ramon Agnelli è fidanzato? Il ballerino ha risposto alla domanda di Silvia Toffanin senza troppi giri di parole

Ospite nello studio di Verissimo, Ramon ha tirato le somme davanti alle telecamere del programma, parlando dunque della sua esperienza vissuta ad Amici 22 ma toccando anche argomenti più personali, come quello dell’amore. “Sei riuscito a coltivare l’amore, a innamorarti e avere una persona al tuo fianco?“ Il ballerino, intervistato da Silvia Toffanin, non ha di certo nascosto nulla: Ramon ha dichiarato di essere single ma di aver avuto in passato “qualche storiella”.

Nello specifico la risposta di Ramon è stata: “Se sono riuscito a coltivare l’amore? Ho avuto qualche storiella ma sono sempre rimasto molto concentrato sulla danza. Adesso vediamo di far combaciare la nuova vita di Ramon e la passione”. Al momento Ramon sembra essere focalizzato su un meta molto precisa: la danza, sua grande passione. E in merito a questo ha poi aggiunto qualche dettaglio.

“Il ritorno alla realtà è stato impegnativo perché passi dall’essere “solo” prima di questa esperienza ad avere mille persone che ti vogliono bene, ti chiedono la foto, ti supportano. È bellissimo. Mia sorella è la mia fan numero uno. Le devo tanto, se sono così è grazie a lei”. ha raccontato Ramon ai telespettatori di Verissimo. E con lo sguardo rivolto verso ciò che lo attenderà a New York: “Sono molto felice. Devo ringraziare questa esperienza e tutte le persone che veramente hanno creduto in me perché sono state tantissime. È davvero bello, vedere così tante persone che ti capiscono e ti seguono per quello che ami”.