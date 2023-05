Nella serata di domenica 14 maggio c’è stata la finalissima di Amici 22, che ha decretato la vittoria di Mattia Zenzola. E a rompere finalmente il silenzio è stata Angelina Mango, la giovane cantante che si è piazzata al secondo posto alle spalle del ballerino e davanti a Isobel e Wax. Una serata comunque indimenticabile per lei, in grado di portarsi a casa il premio della critica, dato dai giornalisti, e il premio della radio. Ed è stata colei che ha vinto la categoria canto.

Subito dopo la fine di Amici 22, c’era curiosità per conoscere il pensiero di Angelina Mango. E non è tardato ad arrivare, infatti attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, la figlia del compianto artista italiano ha voluto rivolgersi ad alcune persone nello specifico. E non si poteva non concentrarsi anche su Maria De Filippi, la quale oltre ad essere conduttrice è pure una sorta di genitore e amica per gli allievi del talent show.

Amici 22, Angelina Mango rompe il silenzio dopo la finale

Finita la trasmissione Amici 22, Angelina Mango ha aspettato solamente alcune ore prima di uscire allo scoperto e manifestare tutta la sua gioia per questa sua avventura televisiva. Oltre ad aver postato diverse foto scattate proprio nell’ultimo atto del programma, ha commentato: “Oggi provo a parlare ma riesco solo a dire grazie, non riesco a scandire altre parole. Non sono mai stata così grata e fiera e felice, non potevo desiderare compagni di viaggio migliori e condividere il palco con Mattia, Wax e Isobel è stato un onore”.

E poi, oltre a dire grazie dal profondo del suo cuore a chi lavora anche dietro le quinte di Amici, Angelina ha detto una cosa emozionante su Maria: “Tutte le persone che lavorano ad Amici, ne sono sicura, sono dei veri angeli custodi. Un grazie gigante a Maria, sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e l’affetto che mi ha dedicato. Spero di rendere onore soprattutto all’amore che sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso”.

E in una Instagram story ha anche detto: “Sono ancora stordita, ma un grazie gigante non me lo toglie nessuno”. E ha postato un cuore rosso a corredo. Davvero molto riconoscente la figlia di Mango, che non potrà mai dimenticare questa esperienza tv.