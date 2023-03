Durante il daytime di Amici 22 andato in onda giorno 10 marzo, è arrivata un’inaspettata busta rossa con all’interno una comunicazione clamorosa riguardo il serale. A raggiungere gli allievi per leggerne il contenuto è stata Benedetta, ballerina di Raimondo Todaro. Gli allievi saranno costretti a rimettersi in gioco durante la prossima puntata, che andrà in onda domenica 12 marzo alle ore 14.

La notizia da parte della produzione di Amici 22 ha ovviamente sorpreso tutti quanti gli allievi ed in particolare coloro che erano riusciti già ad aggiudicarsi la famosa maglia del serale. Ci sono ovviamente stati pareri contrastanti tra ballerini e cantanti. NDG, allievo di Lorella Cuccarini, ha per esempio dichiarato di essere completamente in disaccordo con tale decisione, perché, secondo lui, è giusto che chi ha già ottenuto la maglia continui a tenerla.

Amici 22, la decisione riguardo il serale

Nella busta, infatti, c’era il messaggio in cui la produzione avvisava gli allievi di aver ritirato tutte le maglie del serale. Tra gli allievi che si sono dichiarati favorevoli invece riguardo la scelta della produzione di Amici 22 ci sono Mattia Zenzola e Alessio, tutti e due ballerini del maestro Raimondo Todaro. Entrambi hanno infatti parlato di equità, dichiarando che, grazie a questa decisione di ritirare le maglie del serale già date, tutti potranno ripartire dallo stesso punto ed avere una nuova occasione da giocarsi.

Dimostratosi favorevole alla scelta comunicata durante il daytime è stato anche Wax, cantate appartenente alla squadra di Arisa. Wax ha inoltre consigliato ai suoi amici di prepararsi il più possibile per la puntata successiva, così da riuscire ad aggiudicarsi magari la maglia del serale tanto desiderata. Tra gli allievi, come abbiamo già detto, qualcuno si è dimostrato molto preoccupato riguardo la decisione della produzione di Amici 22. Tali allievi hanno giustificato il motivo della loro preoccupazione affermando che non sarebbe questa una decisione equa, in quanto un professore di canto può non essere un esperto di ballo, e viceversa.

Il motivo per cui la produzione ha deciso di ritirare tutte le maglie del serale, già ottenute da alcuni allievi, riguarderebbe proprio l’equità. Questa scelta sarebbe stata presa per dare opportunità a tutti di ottenere la maglia, in quanto, non essendoci abbastanza posti, alcuni professori non hanno potuto selezionare i propri alunni per il raggiungimento del serale di Amici 22.