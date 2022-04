Mediaset ha preso la sua decisione e no, non saranno molto felici i telespettatori. Infatti, è stata disposta una sospensione per i programmi ‘Amici 21’ e ‘Uomini e Donne’. Una variazione di palinsesto è stata praticamente ufficializzata in queste ore e il pubblico non può fare altro che accettare questa scelta del ‘Biscione’. Una brutta botta, seppur momentanea, che stravolgerà la giornata di tantissime persone. Ma era inevitabile, visto che proprio recentemente era stata presa una decisione simile.

Prima di parlarvi anche di ‘Amici 21’, a ‘Uomini e Donne’ Alessandro Vicinanza è tornato a bussare alla porta della dama Ida Platano, dopo aver espresso il suo interesse per Federica Aversano, presto di nuovo in studio grazie a Maria De Filippi. Al momento i due sono lontani anni luce e sembra impossibile un ritorno di fiamma ma mai dire mai. “Un uovo di Pasqua lo donerei a Ida, perché Pasqua è una festa di pace e il mio auguro è quello che tu possa trovare la serenità che cerchi e che mi malgrado non sono stato in grado di darle”.





Amici 21 e Uomini e Donne sospesi il 25 aprile

Ma per ‘Amici 21’ e ‘Uomini e Donne’ è stato deciso un cambiamento molto importante. Infatti, le abitudini dei telespettatori saranno improvvisamente stravolte, come già successo il 18 aprile, ovvero a Pasquetta. Anche tra qualche giorno non sarà possibile vedere entrambi i programmi condotti da Maria De Filippi. Ma la motivazione è ovviamente non da poco e alla fine, nonostante l’evidente delusione, tutti capiranno che non si poteva fare certamente altrimenti, tenuto conto che si tratta di una data fondamentale per l’Italia.

Nella giornata del 25 aprile, non ci sarà infatti il daytime di ‘Amici 21’, che tradizionalmente va in onda nel pomeriggio. Nessuna messa in onda anche per ‘Uomini e Donne’, che non partirà dalle ore 14.45. Alla base di questa decisione la festa riguardante l’anniversario della liberazione del nostro Paese. Su Canale 5 saranno trasmessi ‘Una Vita’ e ‘Rosamunde Pilcher – La lettera’. A partire da martedì 26 aprile tutto tornerà come prima e quindi il talent show e il dating show saranno regolarmente trasmessi.

Intanto, tra gli allievi rimasti ad ‘Amici 21’ ma sotto attacco c’è LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Contro di lui ha parlato Dario. Durante un momento di confidenze con la fidanzata Sissi ha rivelato: “Ad esempio a me Luca non piace proprio, non piace mai quando canta”. Parole che, in qualche modo, fanno seguito a quelle di Veronica Peparini che aveva pesantemente criticato il cantante.

“Non mi piace quando canta”. Amici 21, veleno tra gli allievi