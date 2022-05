“Ascoltatemi tutti”. Amici 21, Nunzio non si trattiene: dopo l’eliminazione è un fiume in piena

Nunzio è stato l’eliminato della settimana puntata del serale di Amici 21. Il ballerino ha perso al ballottaggio contro Albe dopo che, entrambi, erano stati tra gli eliminati provvisori. Tante le critiche piovuta addosso ai giudici del talent per un’eliminazione che farà discutere. A parlare per tutti ci ha pensato proprio Nunzio che ha fatto luce anche sul suo futuro prossimi. Il ballerino ha iniziato con una lunga serie di ringraziamenti, iniziando con Raimondo Todaro.



“Con me si è comportato da signore perché gliene ho dette di tutti i colori. Se mi sono permesso è perché mi ha cresciuto, lo reputo un fratello e un padre nella danza”. Grazie a lui ha vissuto la più bella esperienza della sua vita, ha aggiunto prima di ringraziare i compagni di viaggio di Amici 21. E Maria: “Sei stata una mamma. Mi hai trattato come solo mia madre e mia nonna, ti preoccupavi sempre per me”.





Amici 21, Nunzio chiama in causa Alessandra Celentano



Nunzio ha poi voluto ringraziare anche la maestra più temuta di Amici 21: Alessandra Celentano. “Oltre a essere una bellissima donna, è una grandissima professionista”. Poi, ai microfoni di Witty, ha parlato della sua esperienza personale. “Il Nunzio che è entrato era troppo sicuro di sé, troppo spavaldo. Un Nunzio che non piangeva mai. Oggi sta uscendo un Nunzio più maturo sotto tutti i punti di vista”.



E ancora: “Sono cambiato, ci sono state persone che mi hanno fatto capire che in certi momenti è giusto comportarsi in certi modi e avere il rispetto delle persone. E anche a prendere le critiche”. Nunzio Stancampiano dopo Amici 21 porterà un ricordo bellissimo di ogni suo compagno. Quindi è tornato a parlare di Alessandra Celentano Celentano.



“Lei è stata cattiva con me, cattivissima. Però allo stesso tempo è quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo darla vinta a lei. Mi ha messo in competizione con me stesso, per questo le sarò sempre grato”. Dopo Amici 21 Nunzio per ora non fa progetti: “Torno a casa e non mi stacco dalle braccia di mamma. Sono mammone, sto impazzendo senza mamma”. Infine ha rivolto un saluto anche ai fan: “Vi saluto, lo so che vi mancherò ma fa parte del gioco. Vi porterò sempre nel cuore”.

