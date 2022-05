Serale molto accesso quello di ieri, sabato 30 aprile, ad Amici 21. E non sono certo mancati i colpi di scena. Inevitabili le polemiche quando Maria De Filippi ha annunciato il nome dell’eliminato. Una decisione che fatto storcere il naso a parecchi sulla linea di quanto già successo nelle passate puntate. Al ballottaggio sono finiti Nunzio e Albe, un ballerino e un cantante. La tensione era palpabile tanto che Maria ha dovuto stemperare prima la tensione. “Eccoci qua. Albe la prima volta, Nunzio la quarta. Sempre nella stessa posizione sei? Volete subito il nome di chi esce? Volete frasi rassicuranti?”.



E ha proseguito ancora: “Arrivati a questo punto un insieme di cose, chi perde, chi viene nominato, il meccanismo del programma che porta a una finale. Necessariamente con delle eliminazioni che sono obbligate. Mi fa piacere che siate soddisfatti, perché nessuno deve pensare di valere meno di altri. Detto questo, questa sera Nunzio non ce l’hai fatta”. Una perdita importante per Amici 21.





Amici 21, Nunzio ringrazia Raimondo Todaro



Nunzio infatti era uno dei motori di Amici 21. Alla delusione ha reagito con un sorriso: “Lo so. Io sono felice Maria. Uno dovevo perderlo”. Maria ha aggiunto: “Nunzio mancherai a tutti qua”. L’allievo ha passato in rassegna alcuni dei cardini della sua esperienza nella scuola. A cominciare da Raimondo Todaro.



“Con me si è comportato da signore perché gliene ho dette di tutti i colori. Se mi sono permesso è perché mi ha cresciuto, lo reputo un fratello e un padre nella danza”. Grazie a lui ha vissuto la più bella esperienza della sua vita, ha aggiunto prima di ringraziare i compagni di viaggio di Amici 21. E Maria: “Sei stata una mamma. Mi hai trattato come solo mia madre e mia nonna, ti preoccupavi sempre per me”.



Nunzio ha poi voluto ringraziare anche la maestra più temuta di Amici 21: Alessandra Celentano. “Oltre a essere una bellissima donna, è una grandissima professionista. Ha avuto il merito di mettere in competizione Nunzio con sé stesso. Io ho fatto di tutto dopo le cose che mi diceva. Mi ha insegnato tantissimo, la porterò nel cuore. Se ho superato la Celentano posso superare veramente tutto nella vita”.

