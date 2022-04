Christian Stefanelli è uno dei ballerini reduci dall’esperienza di Amici. È stato eliminato dopo la seconda puntata del serale. WittyTV lo ha incontrato nel backstage e ha raccolto le sue emozioni a caldo dopo il verdetto finale che lo ha visto costretto ad abbandonare la scuola di Maria De Filippi: “Ho zero rimpianti perché negli ultimi mesi non è stato facile. Da tre, quattro giorni però mi sentivo bene quindi sono contento di essere uscito così. Mi sono sentito bene quando ho ballato”.

Christian Stefanelli ha voluto lanciare un messaggio a sé stesso e ai fan che lo seguono: “Al Christian del primo giorno direi di non mollare mai, di non arrendersi al primo ostacolo, di continuare fino alla fine, poi quello che viene viene. C’è stato un periodo che non lo stavo più facendo e poi invece ho continuato. Sono contento. Quando torno a casa sto con la mia famiglia e poi torno nella scuola di mia mamma a prendere le lezioni, a preparare quello che stavo facendo prima, a fare gare, viaggi, continuerò finché non arrivo al mio obiettivo”.





Christian Stefanelli di Amici 21 balla per un evento in Vaticano

Come spesso accade agli allievi dei talent di Maria De Filippi, per Christian Stefanelli è arrivato il momento di mostrare la sua bravura al di fuori della scuola. Infatti in queste ore ha avuto la possibilità di ballare per un evento prestigioso nella Città del Vaticano organizzato da Federprofessional, l’associazione che sostiene i valori dei liberi professionisti. Attraverso il suo profilo Instagram l’ex allievo sta documentando l’emozionante esperienza, mentre su Twitter i fan del giovane stanno commentando e esprimendo tutto il loro orgoglio.

Christian Stefanelli si sta esibendo per la prima volta su un “palco” diverso da quello del talent di Maria De Filippi. Si trova nella Città del Vaticano per un evento organizzato da Federprofessional che presenta e promuove il nuovo Manifesto, “Ethic New Deal: un Futuro Sostenibile per i Professionisti”. Molti fan stanno seguendo l’evento in streaming e sua sorella, Alexia Stefanelli, sta documentando e aggiornando i fan riguardo la scaletta: ha svelato che la seconda esibizione sarà eseguita su un palco di vetro.

Oltre che per le sue doti di ballerino, Christian Stefanelli si è fatto conoscere poco dopo il suo ingresso ad Amici 21. Infatti è stato punito per il troppo disordine lasciato in casetta. Il percorso di Christian Stefanelli è stato segnato da diversi episodi: a dicembre fu costretto a fermarsi per via di alcuni problemi fisici, poi ha sofferto molto quando il suo amico ed ex allievo Mattia fu costretto a lasciare la scuola per infortunio. Christian Stefanelli, allievo di Raimondo Todaro molto amato dalle fan del programma, è stato eliminato alla fine del secondo serale, perdendo al ballottaggio contro Crytical.

