“Non devi farlo mai più”. Amici, Lorella Cuccarini imbestialita con Luigi, che finisce in lacrime

Momento di alta tensione ad ‘Amici 21’. Come è stato possibile osservare nel daytime del 22 aprile, Lorella Cuccarini ha usato parole molto forti nei confronti di un allievo. Non ha assolutamente potuto far passare inosservata ciò che è successo precedentemente e ha deciso di convocarlo per un faccia a faccia. E il ragazzo in questione non è poi nemmeno riuscito a trattenere le lacrime, dopo che ha compreso di aver esagerato con l’insegnante di canto del talent show di Maria De Filippi.

Intanto, prima di riferirvi cosa è successo tra Lorella Cuccarini e lo studente, al terzo posto tra i favoriti c’è LDA, ovvero il figlio di Gigi D’Alessio. Ha infatti recuperato parecchio terreno e il suo successo è quotato a 3,70. In seconda posizione, a 3,50, troviamo invece Sissi. Ma chi potrebbe invece vincere ‘Amici 21’? Allo stato attuale colui che potrebbe arrivare fino in fondo e alzare la coppa al cielo, nonché conquistare il premio, sarebbe Alex, quotato a 3,25. Non resta che attendere i prossimi serali per capire se queste previsioni saranno rispettate.





Amici 21, scontro tra Lorella Cuccarini e Luigi

Lorella Cuccarini non ha utilizzato troppi giri di parole e si è scagliata così contro di lui: “Questo non te lo posso permettere, tu non mi conosci e non conosci la mia storia personale e professionale. Perché se mi conoscessi sapresti che ho sempre detto quello che penso, anche le cose più scomode. E in passato a volte ne ho pagato le conseguenze”. Il giovane ha capito di aver completamente sbagliato con la maestra di ‘Amici 21’ ed è parso molto dispiaciuto. Poi ha spiegato la sua posizione.

Lorella Cuccarini se l’è presa con il cantante Luigi, accusato di aver fatto affermazioni spiacevoli nei suoi confronti. Infatti, in passato l’allievo ha detto che l’insegnante ha usato parole più tenere nei guanti di sfida, ma invece pensava realmente ad altro. Dopo aver ascoltato una Lorella più che arrabbiata, Luigi è scoppiato a piangere e ha ammesso che era nervoso con Alex e non con lei. Il cantante ha infatti chiosato, precisando: “C’è qualcun altro che nei miei confronti non è stato leale”.

Intanto, “la semifinale e la finale di Amici 21 potrebbero andare in onda live! Rigorosamente in diretta! E le date previste sono il 7 e il 15 maggio! Iniziano già i totonomi dei probabili vincitori! I più quotati sono Alex, Sissi e Luigi”, ha scritto l’esperto di gossip Amedeo Venza, attraverso il suo profilo Instagram. Anche se Luigi dovrà reagire subito per evitare contraccolpi psicologici.

