Ormai non manca molto alla fine di ‘Amici 21’ e in attesa di scoprire cosa succederà nella prossima puntata di sabato 23 aprile, è venuta fuori la voce clamorosa sul possibile vincitore del talent show di Maria De Filippi. Sono tre in particolare i nomi degli allievi che potrebbero trionfare, ma ce n’è uno sopra tutti che potrebbe aver ormai sbaragliato la concorrenza. Quindi, nella finalissima prevista per metà maggio potrebbe portarsi a casa l’ambito trionfo e festeggiare coi suoi fan.

Intanto, secondo ‘Amici News’ e ‘Vicolo delle News’, l’ultimo a finire al ballottaggio è stato Dario. Ma è stato però in grado di ottenere immediatamente il salvataggio e l’eliminato è stato scelto tra LDA e Nunzio. Ad avere la peggio, come detto, è stato il ballerino che ha perso con il figlio di Gigi D’Alessio. E ha dovuto abbandonare ‘Amici 21’. Quella di sabato prossimo sarà la sesta puntata del Serale di Amici 21, che dunque sta entrando sempre di più nel vivo. Ma veniamo all’ultima indiscrezione.





Amici 21, Alex favorito per la vittoria finale

Su ‘Amici 21’ è emerso in queste ore che ci sarebbe uno studente favorito per il successo. Ma il podio è composto anche da ragazzi molto interessanti e che potrebbero anche fargli lo sgambetto. Tutto si deciderà ovviamente nelle prossime settimane, ma sul web non si sta facendo altro che parlare di questo. In particolare, sono stati gli scommettitori a pubblicare le quote. Andiamo a vedere insieme chi sono coloro che sono nelle prime tre posizioni e chi potrebbe sopraffare gli altri.

Stando a quanto riferito, al terzo posto tra i favorito c’è LDA, ovvero l figlio di Gigi D’Alessio. Ha infatti recuperato parecchio terreno e il suo successo è quotato a 3,70. In seconda posizione, a 3,50, troviamo invece Sissi. Ma chi potrebbe invece vincere ‘Amici 21’? Allo stato attuale colui che potrebbe arrivare fino in fondo e alzare la coppa al cielo, nonché conquistare il premio, sarebbe Alex, quotato a 3,25. Non resta che attendere i prossimi serali per capire se queste previsioni saranno rispettate.

Intanto, ad ‘Amici 21’ Maria De Filippi ha deciso di fare un regalo a Serena e Albe, un gesto mai fatto in tutta la storia di ‘Amici’, e oltre a una cena romantica ha regalato ai due un viaggio a Parigi in programma per luglio. Albe, felicissimo per il regalo della conduttrice, ha commentato: “Ti amo, Maria, grazie”. Un momento sicuramente emozionante anche per il pubblico.

