Il Serale di Amici 21 è pronto a regalare al pubblico di Canale 5 un’altra serata piena di colpi di scena ed esibizioni emozionanti. L’appuntamento è sempre per sabato 23 aprile 2022 ovviamente in prima serata ma come sappiamo la puntata non è in diretta, ma viene registrata il mercoledì.

Per questo motivo chi odia gli spoiler non dovrebbe aprire i social perché come ogni settimana escono le anticipazioni su sfide, ballottaggi e ovviamente gli eliminati. O l’eliminato, in questo caso. A quanto dicono a dover abbandonare definitivamente la scuola di Amici 21 sarà il ballerino Nunzio.





Amici 21, la decisione per la finale

Secondo ‘Amici News’ e ‘Vicolo delle News’, l’ultimo a finire al ballottaggio è stato Dario. Ma è stato però in grado di ottenere immediatamente il salvataggio e l’eliminato è stato scelto tra LDA e Nunzio. Ad avere la peggio, come detto, è stato il ballerino che ha perso con il figlio di Gigi D’Alessio. E ha dovuto abbandonare Amici 21.

Quella di sabato prossimo sarà la sesta puntata del Serale di Amici 21, che dunque sta entrando sempre di più nel vivo. Tra poche settimane, infatti, conosceremo il vincitore di questa edizione. E proprio perché la finale si avvicina, emergono nuove informazioni riportate dal sito Funweek circa la decisione di Maria De Filippi.

“La semifinale e la finale di Amici 21 potrebbero andare in onda live! Rigorosamente in diretta! E le date previste sono il 7 e il 15 maggio! Iniziano già i totonomi dei probabili vincitori! I più quotati sono Alex, Sissi e Luigi”, scrive l’esperto di gossip Amedeo Venza, attraverso il suo profilo Instagram. Nessuno spoiler, quindi sull’allievo che alzerà la coppa e i premi speciali e le borse di studio assegnati.

