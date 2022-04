“Fuori da Amici”. Prima le voci, ora la conferma: il Serale perde un pezzo ‘top’

Adesso non ci sono più dubbi su ‘Amici 21’. Come succede ogni settimana, è già stato registrato l’appuntamento del serale e in queste ore è venuto fuori il nome dell’eliminato. Vi avevamo riferito in un precedente articolo che c’erano degli allievi maggiormente a rischio, ma si trattava semplicemente di ipotesi. Ora invece è stato praticamente scoperto chi ha realmente lasciato per sempre la scuola di Maria De Filippi. E ovviamente ci sarà una fetta di pubblico molto delusa.

Ad ‘Amici 21’ ci sono anche state le scuse di Serena ad Alessandra Celentano nelle scorse ore: “Volevo chiederle semplicemente scusa per la brutta figura che ho fatto, le brutte parole che ho detto in quel video lì. Tutto quel momento lì era dettato da uno sfogo… quando mi ha detto che la coreografia era amatoriale. Non so cosa avevo per la testa per dire quelle cose, ma non le penso. Io non sono così”. E l’insegnante di ballo ha apprezzato moltissimo questo suo gesto.





Amici 21, l’eliminato della sesta puntata è Nunzio

Ora sono stati comunicati da ‘Amici News’ e ‘Vicolo delle News’ tutti i dettagli sulle tre sfide che vedremo nella puntata di sabato 23 aprile su Canale 5. Nella prima il team capitanato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro è riuscito a battere quello di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. E anche nella seconda c’è stata l’identica battaglia col medesimo risultato finale. Lorella e Raimondo hanno mandato al ballottaggio LDA e Nunzio. Poi nel terzo incontro Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno sfidato Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Sempre secondo ‘Amici News’ e ‘Vicolo delle News’, l’ultimo al ballottaggio è stato Dario. Quindi, quest’ultimo è stato però in grado di ottenere immediatamente il salvataggio e l’eliminato è stato scelto tra LDA e Nunzio. Ad avere la peggio è stato il ballerino latino, che ha dunque perso con il figlio di Gigi D’Alessio. E ha dovuto abbandonare il talent show. Bisognerà comunque aspettare la messa in onda della trasmissione per avere chiaro e definitivo il quadro della situazione.

Secondo le anticipazioni di ‘Amici 21’, qualcuno dal pubblico ha urlato le parole “Luigi vinci per Carola” e, addirittura, il cartellone con la stessa scritta era in prima fila e lui l’ha visto benissimo. Gesti che stando a Twitter hanno molto diviso il pubblico di Luigi, preoccupato di metterlo in difficoltà. Ricordiamo che il ragazzo ha raccontato di vivere momenti di stress a causa del diabete.

Amici 21, nonostante ‘l’accordo’ alla fine è successo al Serale. E Luigi se ne è accorto