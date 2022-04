Amici 21 torna sabato sera alle 21.15 su Canale5, ma la registrazione si è conclusa mercoledì 20 aprile 2022 e come sempre accade ormai sono già state diffuse le prime anticipazioni sugli eliminati attraverso il profilo Twitter Amici News. E stando a quanto riporta, anche questa settimana un solo allievo dovrà abbandonare il Serale. Al ballottaggio finale sono finiti il cantante LDA e il ballerino Nunzio.

Si sono esibiti rispettivamente con una versione del brano Il Cielo è sempre più Blu e con una coreografia sulle note di Bella Ciao e a essere eliminato definitivamente da Amici 21 è stato Nunzio, il ballerino che si è distinto anche per i “tutorial” di danza latinoamericana indirizzati alla maestra Alessandra Celentano.





Amici 21, cosa è successo tra i fan di Luigi

Sempre le anticipazioni del sesto Serale di Amici 21 riferiscono un episodio che riguarda invece Luigi Strangis. I suoi fan avevano deciso di andare in studio per sostenere fino alla fine il loro beniamino, soprattutto dopo le recenti rivelazioni al settimanale Di Più da parte dei suoi genitori, Emanuele e Laura, che hanno parlato del diabete di cui è affetto dal 2016.

Luigi ne aveva già parlato a Maria De Filippi rivelando che per il suo problema è spesso costretto a tenere a bada le sue emozioni, monitorando rabbia e altre fonti di possibili stress. Per questo i fan si erano messi d’accordo sul non mostrare un cartellone che avevano preparato per lui in vista della registrazione della puntata di Amici 21 del 20 aprile.

Mi stanno riferendo: c’era anche il cartellone, grande, in prima fila e Luigi l’ha visto. — AMICI NEWS (@amicii_news) April 20, 2022

Avrebbero voluto scrivere “Luigi vinci per Carola” ma, a causa del diabete, hanno deciso di non creare ulteriori stress al cantante di Amici 21. Ma non è andata così perché gli spoiler sulla puntata di Amici 21 raccontano che qualcuno dal pubblico ha urlato le parole “Luigi vinci per Carola” e, addirittura, il cartellone con la stessa scritta era in prima fila e lui l’ha visto benissimo. Gesti che stando a Twitter hanno molto diviso il pubblico di Luigi, preoccupato di metterlo in difficoltà.

“Gli serve per stare bene”. Luigi ce l’ha anche ad Amici: così gestisce la malattia: i genitori spiegano tutto