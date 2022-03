Lorella Cuccarini perde la pazienza con Alex, uno degli allievi della scuola di Amici 21. Il ragazzo ha iniziato questa avventura come uno dei favoriti alla vittoria finale, tuttavia negli ultimi mesi ha tirato fuori un carattere spigoloso con cui in molti hanno dovuto farci i conti. Di sicuro come artista è piaciuto subito alla maggior parte del pubblico, ma il suo essere spesso indisponente, saccente e presuntuoso non è piaciuto. Tuttavia nel daytime di mercoledì 30 marzo, Lorella Cuccarini lo ha ripreso in modo deciso.

La docente ha convocato ha convocato Alex per parlare del guanto di sfida contro Luigi. Il ragazzo non si sente a suo agio in questa sfida e Lorella Cuccarini ha voluto incontrarlo per cercare di aiutarlo. L’insegnante ha dato tante dritte ad Alex su come stare sul palco e affrontare la canzone. “Sei troppo serio”, gli ha subito detto. La Cuccarini ha corretto anche il modo in cui Alex tiene o prende il microfono: deve giocarci di più, almeno in questa esibizione. E gli ha pure suggerito di guardare negli occhi il pubblico e i giudici, perché è loro che deve convincere. Tuttavia Alex è apparso abbastanza sfuggente e a questo punto Lorella Cuccarini non ci ha visto più.





“Stai sempre per conto tuo, io sto qua. Ti guardo continuamente, non c’è mai contatto con gli occhi. Impossibile? Tu hai la sensazione di farlo, ma in realtà fuggi. Non ci sei mai. Ti voglio vedere sorridere, capiscimi per favore, devi essere più spudorato”. Il ragazzo continuava a contraddire tutto quello che gli veniva detto e Lorella Cuccarini ha cercato di essere più esplicita: “Che dobbiamo fa? Tu lo fai come se fossi sul patibolo”.

Dopo un’altra prova in cui la Cuccarini lo ha corretto, Alex si è perso nell’esibizione e la docente ha perso la pazienza: “Ti sto dicendo che non sei a tuo agio, te lo devo dire questo, è il linguaggio del corpo. Alex io te lo devo dire, non ti posso dire che va bene. Ti devo dire che non va bene. Ti sto dicendo che lo sforzo che hai fatto non è sufficiente. Ogni volta che ti arriverà un guanto di questo tipo, perché ne arriveranno anche di peggiori, tu soffrirai. Ho capito che ci stai provando, ci sto provando pure io a farti capire le cose però. Fammi capire che tu capisci, se metti in atto le cose che ti dico è un conto sennò abbiamo perso tempo. Ti ho chiesto di essere Bruno Mars? Alex, però mi devi stare a sentire: ti sto dicendo delle cose perché alcuni segnali mi trasmettono delle sensazioni. Tu non guardi, vedi ma non guardi. Tu mi fuggi, io ti sto guardando”.

L’allievo di Amici 2022 ha proseguito mettendo in discussione con il suo solito fare tutto quello che gli è stato detto e Lorella Cuccarini ha sbuffato: “Mamma mia, quanto sei pesante delle volte. Non pescare tutte le parole che dico, prendi il senso. Promettimi che ci pensi, tu non ce l’hai per carattere però qui dobbiamo imparare”. Alex se l’è cavata alla fine con un “Ok” in risposta alla promessa di pensarci, ma intanto il pubblico su Twitter si è scagliato contro di lui. Sui social diverse le critiche nei suoi confronti. “Era il mio preferito, ho cambiato idea”, si legge ancora su Twitter. E c’è chi lo chiama “pesante”, “saccente”, “indisponente”.

