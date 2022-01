Tutti non hanno potuto non notare che Lorella Cuccarini è assente da un po’ di tempo ad ‘Amici 21’. Assente ovviamente fisicamente, visto che non ha mai smesso di dare il suo contributo anche da remoto, come successo anche nella puntata di domenica 16 gennaio. Come accaduto a tanti altri nel mondo dello spettacolo e della televisione, l’insegnante di canto è stata colpita dal coronavirus e dunque non ha potuto garantire la sua presenza nello studio del programma di Maria De Filippi.

Circa una settimana fa Lorella Cuccarini si è invece soffermata sugli aspetti personali e ha svelato il segreto della sua bellezza e della sua giovinezza: “Bisogna curare sempre la pelle, non vado mai a letto senza struccarmi. Uso inoltre la protezione 50 anche durante la stagione invernale. Pratico pilates e poi c’è la danza. Mangio di tutto, seguendo la dieta mediterranea, ma bevo poco. Niente superalcolici, solamente vino con amici. Mangio particolarmente molto riso perché è in grado di saziarmi ed è facilmente digeribile”.

Nelle scorse ore Lorella Cuccarini ha dato vita a due post nelle quali ha fornito maggiori dettagli sulla sua situazione. In un messaggio ha scritto: “Ognuno ha la sua morning routine ideale. La mia è colazione con un buon caffè e allenamento per sostenere il mio sistema immunitario soprattutto in inverno. E quali sono le vostre tre regole d’oro per iniziare la giornata con il piede giusto?”, ha domandato ai suoi utenti. E poi ha finalmente svelato quando potrà ritornare nuovamente alla normalità.





Questo l’annuncio di Lorella Cuccarini, che ha senz’altro tranquillizzato il pubblico di ‘Amici 21’ e tutti i suoi follower: “Ultima settimana da casa: tranquilli, sto tornando. Nel frattempo, sappiate che per me, anche da casa e con le mie cuffie da gamer, è un privilegio continuare a tenervi compagnia ed accompagnare i ragazzi nel loro percorso. Non perdo un colpo e vi leggo tutti. Questa è stata una puntata bomba”. E i suoi follower hanno subito dopo inondato la sua bacheca di post di incoraggiamento.

Dopo aver rasserenato tutti, Lorella Cuccarini si è potuta mettere comoda e ha letto con immenso piacere questi commenti degli utenti: “Sei assolutamente unica”, “Dai Lorella, riprenditi che ci manchi tanto”, “Buona ripresa cara Lorella, ti vogliamo nel programma di persona”, “Torna presto, la tua professionalità emerge sempre”, “Si sente la tua assenza in studio, un grande abbraccio”.