Mercoledì 13 aprile è stata registrata la nuova puntata del Serale di Amici 21, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Nel quinto appuntamento tanti ospiti, sfide e nuove eliminazioni per gli alunni della scuola.

Ospiti i Follya – gli ex Dear Jack – primo gruppo a essere ammesso nella storia del talent nel 2013, anno in cui hanno conquistato il Premio della Critica. Dopo avere partecipato al Festival di Sanremo nel 2015, la band si è sciolta e il frontman, Alessio Bernabei ha deciso di proseguire come solista. Dopo l’esperienza solista il gruppo, con una nuova formazione, si è riunita ed è tornata a dare musica con un nuovo nome: Follya. E sabato il gruppo torna ad Amici 21.





Nel corso della quinta puntata del serale di Amici 21, Maria De Filippi accoglierà in studio la nuova band e, dopo tanto tempo, incontrerà i suoi protagonisti. Tra gli ospiti anche l’attore e comico Nino Frassica. Come riportano le anticipazioni del sempre informato blog il Vicolo delle News, la quinta puntata del Serale di Amici è stata ricca di colpi di scena.

La prima manche di Amici 21 si apre con la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini in sfida contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. LDA contro Albe, con questo ultimo vincitore; Michele contro Dario sul guanto di sfida della versatilità con il primo vincitore Michele. Poi lo contro Luigi (che si aggiudica la vittoria) contro Dario, che va ballottaggio.

Sei una professionista e nessuno può ribattere il contrario, buona fortuna piccolina❤ #carola #Amici21 #caroligi pic.twitter.com/sAG5iNdLmX — scleratapercolpadelkpop (@Jennife64208482) April 14, 2022

Al ballottaggio della quinta puntata del serale di Amici 21 finiscono i tre ballerini della scuola: Serena, Dario e Carola. Serena viene salvata dai giudici di Amici e la sfida finale è tra Carola e Dario; secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News è Carola, ballerina di Alessandra Celentano, a dover abbandonare la scuola di Amici. Su Twitter tantissimi critiche al programma e ai tre giudici che hanno deciso di salvare Serena e non Carola, che secondo la maggior parte meritava di proseguire il suo percorso all’interno di Amici 21.

