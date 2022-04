“Lascia il programma”. Amici 21, scoppia il caso: la voce su uno dei protagonisti più amati

Sale la tensione ad Amici 21 in attesa della quinta puntata del serale. Una puntata che si annuncia particolarmente frizzante con due eliminazioni dal talent. Ma non è solo questo ad agitare i sonni dei fan del programma: sembra infatti che uno dei maestri sia in bilico. La risposta del diretto interessato lascia spazio a qualsiasi interpretazione. Intervistato da SuperGuida Tv ha spiegato: “Sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque puntate. Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo”.



Non si sa ancora se arriverà la proposta di Maria De Filippi a restare, ma i fan di Amici 21 sono favorevoli alla sua conferma. D’altronde si sta dimostrando un personaggio perfetto per il programma, tra i pochi che risponde a tono ad Alessandra Celentano. E lo show ringrazia, ovviamente. Parliamo di Raimondo Todaro, una delle sorprese di questa edizione.

E dire che Amici 21 per lui non era iniziato benissimo, preceduto da polemiche feroci fatto di botta e risposta con Milly Carlucci che non aveva digerito il modo con il quale si era consumato l’addio. “Che Raimondo Todaro fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando”. Raccontando poi un retroscena inedito.



“Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho invece visto il suo post”. Poi Milly Carlucci aveva aggiunto. “Abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei. Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura ad Amici 21 si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo”.



Parole che avevano colpito il 34enne maestro di Amici 21 che subito si era difeso. “Leggo con molta tristezza il post di Milly. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa”.

