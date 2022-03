Alta tensione ad ‘Amici 21’. Nel daytime di giovedì 10 marzo si è assistito infatti ad un nuovo e durissimo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Come ben sapete, sin dall’inizio dell’arrivo del coreografo nella scuola di Maria De Filippi, la nipote del cantante Adriano Celentano non ha visto di buon grado il collega. E adesso, a poco dall’inizio del serale, è andata in scena un’altra lite che potrebbe davvero compromettere definitivamente ogni tipo di rapporto pacifico.

Ma prima del litigio tra Alessandro Celentano e Raimondo Todaro, di ‘Amici 21’ si era parlato soprattutto per un altro aspetto. Infatti, Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare nuovamente tutto su Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto. Non ci saranno dunque variazioni per quanto riguarda il team dei giudici, che hanno già dimostrato di avere un grande feeling. Feeling che invece non è assolutamente presente tra i due insegnanti di ballo, che sicuramente al serale si daranno battaglia.

Stando a quanto è stato possibile vedere, Alessandra Celentano ha deciso di convocare con urgenza il collega Raimondo Todaro, che al suo arrivo ha subito esordito così: “Sei diventata il mio incubo ormai”. Ma lei è subito passata all’attacco e ha condannato con forza un comportamento assunto dall’ex braccio destro di Milly Carlucci a ‘Ballando con le stelle’. Infatti, la maestra di danza ha dichiarato: “Secondo me la cosa più scandalosa è che continui a mettere in discussione tre giudici internazionali”.





In particolare, Alessandra Celentano ha contestato la decisione di Todaro che ha chiesto ufficialmente alla produzione del programma di nominare altri giudici di latino americano per quanto riguarda le performance del ballerino Nunzio. Scelta che ha fatto infuriare la donna. Ad arrabbiarsi anche la giudice di latino, Nancy Berti, che ovviamente ha condiviso in toto le parole della Celentano. Ma mentre stava per andarsene, lui ha affermato con grande determinazione: “Andatevi a fare una vita”.

Poi Alessandra Celentano ha fatto una pesante accusa: “I due giudici scelti forse sono amici tuoi”. E Raimondo è parso molto deluso: “Un’insinuazione che non mi è piaciuta”. Infine, la collega ha concluso: “Questa è una tua grande pagliacciata”. Quindi, il faccia a faccia è terminato con un’ultima dura frase, che non lascia presagire davvero nulla di buono in vista dell’attesissimo serale di ‘Amici 21’.