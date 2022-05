Manca poco alla finale di Amici 21. Tanti già gli eliminati. L’ultimo in ordine di tempo è stato Nunzio. Il ballerino ha perso al ballottaggio contro Albe dopo che, entrambi, erano stati tra gli eliminati provvisori. Tante le critiche piovuta addosso ai giudici del talent per un’eliminazione che farà discutere. Allo stesso modo, se non di più, di quella clamorosa di LDA di una settimana fa (battuto proprio da Nunzio) che nelle ore scorse è uscito allo scoperto per il suo cattivo rapporto con Rudy Zerbi. A quanto si apprende infatti i due non si seguono più sui social.



Maretta che non è ben chiaro dove nasca mentre, dopo l’eliminazione da Amici 21, chiarissime sono state le parole di Nunzio che ha voluto ringraziare anche la maestra Alessandra Celentano. “Lei è stata cattiva con me, cattivissima. Però allo stesso tempo è quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo darla vinta a lei. Mi ha messo in competizione con me stesso, per questo le sarò sempre grato”.





Amici 21, cambia il televoto per scegliere i finalisti



Poi l’ex ballerino di Amici 21 ha proseguito: Oltre a essere una bellissima donna, è una grandissima professionista. Il Nunzio che è entrato era troppo sicuro di sé, troppo spavaldo. Un Nunzio che non piangeva mai. Oggi sta uscendo un Nunzio più maturo sotto tutti i punti di vista. Sono cambiato, ci sono state persone che mi hanno fatto capire che in certi momenti è giusto comportarsi in certi modi e avere il rispetto delle persone”.



“E anche a prendere le critiche”, conclude. Ora intanto Amici 21 si avvia ad una vera rivoluzione. Nella puntata del Daytime del 2 maggio infatti, che va in onda alle 16.10 su Canale 5 “sarà aperto un televoto per i ragazzi”. Di che cosa si tratta? Di un televoto speciale i voti accumulati grazie al quale saranno quindi determinanti per tracciare i nomi dei finalisti del programma.



Una piccola rivoluzione anche se, è bene ricordare, nel talent di Maria De Filippi le preferenze del pubblico, insieme alla giuria, hanno sempre rappresentato un ruolo importante. E anche questa volta sarà determinante nella corsa alla vittoria. Una novità che arriva alla vigilia della semifinale di Amici 21 (che sarà registrata il 4 maggio) , in cui si scopriranno i nomi dei finalisti del programma.

Mai successo prima! Amici, gaffe clamorosa della redazione: la scoperta a poco dalla puntata