C’è grande attesa per la quinta puntata del serale di ‘Amici 21’. L’appuntamento è in programma per sabato 16 aprile, ma come succede da sempre, già in questo inizio di settimana stanno iniziando ad emergere alcuni spoiler, che ovviamente dovranno essere confermati nei prossimi giorni, quando ci sarà la registrazione effettiva dell’appuntamento. In rete c’è chi è convinto di una cosa, anche perché ormai non ci sarebbero grossi dubbi su ciò che decideranno di fare i giudici.

A proposito di ‘Amici 21’, su Twitter sono stati i fan della trasmissione a sottolineare che per alcune esibizioni siano state letteralmente “riciclate” le stesse scenografie dello scorso anno. Ma al di là delle frecciatine lanciate da attenti osservatori, il programma di Canale 5 continua a riscuotere un successo come pochi. Sempre sui social, gli utenti non hanno smesso di commentare con viva emozione le immagini di Stefano De Martino rapito positivamente da una performance di Serena Carella.





Amici 21, spoiler: “Tutti gli allievi a rischio eliminazione”

Ancora una volta ad ‘Amici 21’ a farla da padrone sono i litigi tra alcuni insegnanti e le critiche sferzanti nei confronti di alcuni allievi. E nelle ultime ore a sbottare è stata Serena, che ha attaccato Alessandra Celentano: “Ma ogni volta dice di questa versatilità, ma dove? Cioè, Michele è stupendo, io lo adoro come ballerino. Però, cioé, dai. Ogni volta con ‘sta c*o di versatilità nella mente sua. Ci ha rotto pure le palle. Ha esagerato anche quando ha detto che Michele è più versatile rispetto a Dario”.

Secondo le prime anticipazioni sulla prossima puntata di ‘Amici 21’, praticamente tutti gli allievi sarebbero a rischio eliminazione stando a quanto scritto dal sito ‘Tutto Sul Gossip’. A salvarsi sicuramente dovrebbero essere Sissi e Luigi, ma potrebbero abbandonare per sempre la scuola tutti gli altri, ovvero: LDA, Alex, Carola, Nunzio, Albe, Serena, Dario e Michele. In particolare, chi rischierebbe maggiormente sarebbero LDA e Michele, ma anche Albe e Alex potrebbero temere di terminare al ballottaggio.

Intanto, Aisha ha commentato così l’eliminazione avvenuta nell’ultima puntata di ‘Amici 21’: “Quando vieni e formi dei rapporti umani solidi è brutto doversene andare, è bruttissimo. Credo sia la parte più brutta. All’inizio è stato strano, tornavo da lezione e entravo in camera, stavo là a scrivere e non parlavo con nessuno. Poi mi sono accorta che esistevano delle persone che effettivamente volevano ascoltare quello che dicevo. Ho cominciato ad aprirmi”.

“È brutto…”. Amici, il racconto doloroso di Aisha: “Ecco cosa mi è successo qua dentro”