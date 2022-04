“È brutto…”. Amici, il racconto doloroso di Aisha: “Ecco cosa mi è successo qua dentro”

Amici, doppia eliminazione per Aisha e Crytical nel corso della quarta puntata del talent show. Inevitabile ma anche decisamente triste per i giovani talenti dover salutare la classe di Amici e tutto il team di professori che li hanno seguiti in questi mesi. Un verdetto che poi è andato incontro ai commenti dei diretti interessati sulla rispettiva esperienza vissuta. Queste le loro considerazioni a freddo.

Aisha non poteva che scoppiare in lacrime non appena preso atto del fatidico verdetto. Un momento che però ha visto anche la partecipazione attiva di Lorella Cuccarini che ha subiito rimediato al momento con un sentito abbraccio nei riguardo dell’allieva “Tu hai fatto all’interno di Amici un percorso meraviglioso”, ha detto la prof di Amici 21 con occhi lucidi.





Dopo Aisha, anche il secondo eliminato ha detto qualcosa. Dal canto suo Crytical ha chiuso un percorso, ma spalancato gli occhi verso un nuovo orizzonte lavorativo dopo l’annuncio di Maria e Filippi: “Non so se può farti piacere ma Stash mi ha detto di chiederti se vuoi aprire dei suoi concerti. Lui ne sarebbe onorato”. L’allievo non poteva credere alle sue orecchie.

E a distanza di poco tempo dalla loro eliminazione, entrambi gli allievi di Amici 21 hanno potuto commentare la loro esperienza vissuta tra i ‘banchi’ di scuola. Le loro dichiarazioni in merito sono state diffuse su Witty Tv. Questo il racconto di Aisha.

“Quando vieni e formi dei rapporti umani solidi è brutto doversene andare, è bruttissimo. Credo sia la parte più brutta. All’inizio è stato strano, tornavo da lezione e entravo in camera, stavo là a scrivere e non parlavo con nessuno. Poi mi sono accorta che esistevano delle persone che effettivamente volevano ascoltare quello che dicevo. Ho cominciato ad aprirmi”, ha detto Aisha.

E su Amici 21 le parole di Crystal: “Sono soddisfatto del percorso. Sono diventato maggiorenne qui dentro, ma oltre alla maggiore età mi porto proprio la maturità. Ho sempre fatto uno stile molto underground, sperimentare cose nuove è complicato per una persona che viene dal mio mondo. Ho iniziato tutto su una panchina e il primo posto dove tornerò sono sicuro sarà quello. La vedo come una bolla più aperta ora. Respirare arte tutti i giorni con persone con cui hai modo di confrontarti ti dà un bagaglio molto grande”.

“Lo ha fatto davvero”. Jessica Selassié non si nasconde più: il gesto per Barù davanti a tutti