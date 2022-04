“Lo ha fatto davvero”. Jessica Selassié non si nasconde più: il gesto per Barù davanti a tutti

Come stanno Jessica Selassié e Barù dopo il GF Vip? Se lo sono chiesto in molti. Soprattutto i “Jerù”, la community di appassionati del reality condotto da Signorini che stravedevano – e stravedono – per loro due. Appena usciti dalla Casa più spiata dagli italiani la fashion blogger e il nipote di Costantino della Gherardesca hanno rilasciato diverse interviste. Ma le due versioni non è che combaciassero proprio, anzi.

Specialmente lei, a Verissimo, aveva detto: “Gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui… È una bella cotta, sicuramente. Sono certa che tutto quello che io provo, lo prova anche lui”. Ma non è così. Barù, anche lui ospite di Silvia Toffanin qualche giorno dopo, ieri sabato 9 aprile per l’esattezza, dice: “Non sono innamorato”. E poi, un po’ scocciato dall’insistenza di pubblico e intervistatrice, fa: “Basta, basta! Facciamola finita. Non ce la faccio più”.





La riservatezza di Barù è cosa ben nota. Ma molti credevano, forse speravano, che a telecamere spente potesse nascere davvero qualcosa di più che una bella amicizia con Jessica Selassié. Evidentemente non è così. A Verissimo il food blogger spiega: “Sono tipo un guru del non sesso in questo momento della mia vita. Jessica non l’ho ancora vista, ho visto Davide due volte e nessun altro. Se ho voglia di vederla e mi interessa? Non l’ho ancora vista, certo che mi piacerebbe rivederla. […] La gente che volevo vedere l’ho vista e mi piacerebbe anche lei, certo. Ma adesso lasciamola a fare le sue cose. Ho da fare un viaggio, parto a New York a trovare mia sorella…”.

Come se non bastasse ecco che nelle ultime ore è arrivato un gesto della sedicente principessa etiope che mette ulteriore agitazione nei Jerù. Jessica Selassié ha tolto il ‘follow’ al profilo Instagram di Barù. Insomma lei non lo segue più.

Forse sono state proprio queste parole di Barù a portare Jessica Selassié a questo gesto: “Non sono innamorato, ma l’ho detto anche l’ultima volta. Voglio mettere la parola fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene. La guardavo con un affetto e amore profondo per un’amica. La volevo? Ma sì, io voglio tante cose, però insomma. Quello non è uno standard. Ho voglia di qualcosa…come si può dire? No, lasciamo stare”. E voi, cose ne pensate? Possono rispondere anche i non “Jerù” eh…

“Io e Jessica”. Barù si è deciso, rompe il silenzio e racconta tutti i dettagli