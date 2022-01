Che Festival di Sanremo sarà? La domanda è una di quelle che, ciclicamente, tutti gli addetti ai lavori fanno tentando di dare risposte sulla base delle anticipazioni e le indiscrezioni sull’atteso evento. Amadeus sta lavorando per una kermesse che, nonostante tutte le difficoltà del caso, rivedrà tanto per cominciare il pubblico. E non è poco. Ma chi sarà al suo fianco sul palco dell’Ariston? Non è facile dirlo, di sicuro al 100% c’è l’elenco dei big in gara.

Da Emma a Massimo Ranieri, da Iva Zanicchi ad Achille Lauro, la musica italiana rivivrà con il più classico dei viaggi tra passato che non passa e nuovo che avanza. Gli ostacoli, comunque, non sono mancati tra forfait vari e rinvii forzati. Ma intanto, come ogni Festival che si rispetti, ancor prima di conoscere che Sanremo sarà, ecco la polemica sulle ultimissime date proprio dal conduttore e direttore artistico. Amadeus ha presentato con un video un ospite d’eccezione, ovvero Checco Zalone, ed è successo un ‘casino’…

Checco Zalone sarà al fianco di Amadeus nel corso del Festival di Sanremo 2022. La notizia è arrivata nelle ultime ore. Ma il video promo del colpaccio del conduttore con il noto comico sta facendo discutere. I due scherzano e ad un certo punto Checco fa: “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tua figlia? No, perché dopo non lavorerai più… forse a Telelombardia”. Amadeus scoppia a ridere. Ma c’è qualcuno che non ha trovato la battuta poi così simpatica.





Con un tweet Fabio Ravezzani, direttore responsabile delle news e dello sport di Telelombardia, ha criticato non tanto la battuta di Checco Zalone quanto la reazione di Amadeus: “Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile”. A questa risposta si è alzato un vero e proprio vespaio sui social. Sulla vicenda è intervenuto anche Enrico Mentana che ha commentato: “Sensazionale senso dello spirito del direttore dell’emittente locale: vuol dare lezione di stile a Zalone. Satira contro comicità involontaria”.

Sensazionale incapacità di capire di Mentana. A me non ha dato fastidio la battuta di Zalone (ci sta, infatti non cito lui) ma il fatto che Amadeus finga di ribaltarsi dalle risate come se lavorare da noi fosse una cosa per cui sganasciarsi. Tra colleghi non è gradevole. pic.twitter.com/bQvfNWWVYN January 9, 2022

Ancora una volta Ravezzani ha risposto, stavolta ad Enrico Mentana, con un nuovo tweet: “Sensazionale incapacità di capire di Mentana. A me non ha dato fastidio la battuta di Zalone (ci sta, infatti non cito lui) ma il fatto che Amadeus finga di ribaltarsi dalle risate come se lavorare da noi fosse una cosa per cui sganasciarsi. Tra colleghi non è gradevole”. Intanto tra gli utenti c’è chi sdrammatizza: “E fattela una risata, non siete mica la Bbc”. E di polemica in polemica si arriverà al Festival. Che, per la cronaca, inizia il primo febbraio…