C’è grande trepidazione per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Anche quest’anno la kermesse della canzone italiana sarà condotta e diretta da Amadeus, una garanzia. Tuttavia c’è anche un po’ d’ansia per un evento così importante che ha già subito defezioni e imprevisti. L’elenco dei big in gara è già stato ufficializzato ma in queste ore ha fatto parlare la possibile eliminazione di uno dei mostri sacri della musica del Belpaese come Gianni Morandi.

Secondo quanto riportato da All Music Italia sulla pagina Facebook del cantante è stato pubblicato un video in cui era possibile ascoltare la canzone “Apri tutte le porte”. Ovvero il brano che il cantautore dovrebbe portare sul palco dell’Ariston. Fortunatamente sembra che tutto sia rientrato e dunque Morandi ci sarà. Ma su altri nomi pesanti l’esito non è stato lo stesso. Si era parlato di Alessia Marcuzzi, poi Elisa Isoardi per affiancare Amadeus ma nessuna delle due così come Elettra Lamborghini saranno a Sanremo. E le ‘novità’ non sono finite.

A differenza dell’edizione passata stavolta il pubblico sarà presente al Festival di Sanremo. Su tutta la manifestazione, però, aleggia il Coronavirus, o meglio il rischio che un numero elevato di contagi possa rovinare la festa ad Amadeus e i suoi. Per tanti il timore è uno in particolare, ovvero che la kermesse venga posticipata. Ricordiamo che la data ufficiale di inizio è martedì 1 febbraio, con finale prevista per sabato 5.





Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni sembra che il rischio di rinviare Sanremo 2022 sia scongiurato. Almeno per ora. Dunque la diretta in prima serata su Rai 1 a cominciare dal primo febbraio non dovrebbe subire modifiche. Già dal 13 gennaio, inoltre, i giornalisti potranno ascoltare i brani e recensirli sui vari siti e quotidiani. Per i testi delle canzoni, invece, bisognerà attendere fino alla settimana prima del Festival quando saranno pubblicati da “TV Sorrisi e Canzoni”. Solo allora Ama scioglierà i dubbi su chi sarà ad affiancarlo nella conduzione.

Anche se non cambiano le date del festival qualche cambiamento importante riguarda gli eventi satellite. Per ragioni legate al contenimento del contagio non si svolgerà, ad esempio, la sfilata degli artisti fuori dal teatro Ariston. Sono inoltre tuttora a rischio i vari programmi Rai che hanno accompagnato la manifestazione negli anni scorsi.

In questi giorni i vertici dell’azienda pubblica stanno valutando se portare direttamente sul posto i programmi del daytime come La vita in diretta, Oggi è un altro giorno, Italia Sì e Dedicato. Lo scorso anno la diretta di queste trasmissioni saltò. Unica eccezione Domenica In con Mara Venier. Secondo Dagospia l’evoluzione degli ultimi giorni pone in forte dubbio anche Mara. Per l’ultima parola bisognerà aspettare il 17 gennaio.