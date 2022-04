“A un certo punto ha smesso…”. Alvaro Vitali choc, il dramma nella vita del celebre volto di “Pierino”

Alvaro Vitali, il dramma di uno degli attori più popolari del cinema italiano. Una carriera costellata da successi ma anche da alcuni momenti difficili da superare. Alvaro Vitali, conosciuto soprattutto nel celebre ruolo di “Pierino”, ha deciso di raccontarsi senza filtri nel corso della trasmissione “Oggi è un altro giorno”.

Un bilancio per Alvaro Vitali che lo ha portato a riflettere come nel corso della carriera l’attore abbia dovuto fare fronte a continui alti e bassi. Il successo ha certamente portato molta ricchezza nella sua vita, sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista materiale. Ma non è sempre stato così per lui, soprattutto quando la richiesta del mondo del cinema non ha più rivolto l’attenzione sul suo nome.





Da 5 film all’anno a un telefono “che non ha più squillato”, il dramma di Alvaro Vitali emerge chiaro dalle sue parole: “Distribuzione e produzione mi stipendiavano mensilmente e in questo modo non si guadagna poi molto”. Poi l’attore ha aggiunto: “Il telefonino ha smesso di squillare […] non volevo sentire e vedere più nessuno”.

Ma nonostante le difficoltà, nel corso della sua lunga carriera Alvaro Vitali vanta anche importanti e significative collaborazioni. Impossibile dimenticare il momento dell’incontro con il grande Fellini: “Ha chiesto chi dei sue sapesse fare il verso del merlo e io ho iniziato a fischiare. Poi mi ha interrotto: ‘Prendete lui che l’altro sta ancora aspettando il merlo’. Da allora è iniziata la nostra collaborazione”.

Ma nel corso dell’intervista le parole della moglie di Alvaro Vitali, Stefania, hanno posto chiarezza sul periodo di profonda depressione dell’attore: “Aveva girato un film su Pierino che poi non è mai uscito e l’aveva visto come la fine della carriera […] l’ho spinto a rialzarsi, anche per via delle numerose esperienze che aveva alle spalle […] quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme gli agenti ci chiamavano e l’ho costretto a impegnarsi di nuovo”. Stefania al fianco di Alvaro Vitali sia nel successo che nel momento di difficoltà.

“È la sua fotocopia”. A UeD arriva la sorella della vip: chi è Catia, la nuova dama