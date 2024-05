Questa edizione di Uomini e Donne sta per giungere al termine e c’è già massima curiosità sui prossimi protagonisti. Ricordiamo che il programma di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda fino a fine maggio, mentre lunedì prossimo è in programma l’ultima registrazione della stagione, durante la quale assisteremo anche alla scelta di Daniele Paudice, l’unico tronista rimasto in carica dopo l’uscita di scena – senza scelta – di Ida Platano.

È presto per avere notizie ufficiali sui tronisti che inizieranno il loro percorso a settembre, ma per il pubblico un nome è già certo: quello di Beatriz D’Orsi. L’ex corteggiatrice di Brando Ephrikian, che a lei ha preferito Raffaella Scuotto con cui tra l’altro la relazione procede a gonfie vele, è secondo molti una delle future troniste di Uomini e Donne. Lei stessa del resto non ha escluso questa possibilità.

Beatriz, segnalazione pesante: “A rischio il trono di UeD”

Ma ora arriva una segnalazione pesante che potrebbe mettere seriamente a rischio questa svolta di Beatriz, che come successo in passato ad altri protagonisti passerebbe da corteggiatrice a tronista. Arriva da Alessandro Rosica, che ha pubblicato tra le sue Storie un messaggio di un utente che si dice sicuro di avere notizie sulla ragazza.

Nello specifico, l’utente in questione sostiene che la ragazza sarebbe fidanzata con un ragazzo di Siena, di cui è stato rivelato anche il nome poi censurato dall’esperto di gossip. È una segnalazione e come tale va presa ma in effetti, in questi giorni, Beatriz ha pubblicato dei contenuti in cui ha mostrato di essere a Siena e in cui ha anche dichiarato di aver lasciato lì il suo cuore.

Non è finita qui. Sembrerebbe, infatti, che la relazione tra l’ex corteggiatrice di Brando e questo ragazzo vada avanti da un po’ di tempo, dunque, Beatriz potrebbe aver partecipato a Uomini e Donne con questa situazione fuori. Al momento lei non ha rilasciato alcun commento sul gossip che secondo molti se dovesse rivelarsi veritiero farebbe cadere definitivamente l’ipotesi del trono a settembre.