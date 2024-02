Angelina Mango ha vinto la 74esima edizione del Festival, infatti si è portata a casa Sanremo 2024 entrando già nella storia della musica italiana. Ma non sembra volersi fermare più, infatti nelle ultime ore è arrivata un’altra notizia sensazionale che la proietta ancora più in alto. Le sue performance sono state straordinarie, in particolare quella della serata cover dove ha interpretato La rondine del compianto papà Pino.

Ma Angelina Mango ha dato anche il meglio di sé con la canzone La noia, che ha trionfato a Sanremo 2024 e che porterà all’Eurovision in rappresentanza dell’Italia, che quest’anno si terrà in Svezia. Adesso sui social si è scoperto qualcosa di meraviglioso sulla cantautrice 22enne, che dopo aver conquistato la fama grazie ad Amici si è confermata anche all’Ariston.

Angelina Mango, dopo la vittoria a Sanremo 2024 ecco un altro record

Non ha nessuna intenzione di mollare la presa Angelina Mango, che potrà adesso cavalcare l’onda del successo di Sanremo 2024 per migliorare ancora di più i risultati professionali. E nella giornata di lunedì 12 febbraio è giunta una notizia stupefacente per l’artista, che è stata in grado di mettersi alle spalle nuovamente la collega Annalisa e di fare il vuoto dietro di sé.

Come scritto da IT Parade sul social network X, Angelina ha ottenuto un record invidiato da tutti. Infatti, “La noia è adesso la canzone di un’artista solista con più stream di sempre nella classifica giornaliera di Spotify con 1 milione 671.693 come numero di ascolti”. Niente da fare per Annalisa, che dopo aver assaporato il primato, si è dovuta accontentare della seconda posizione.

"La noia" di @angelinamango_ è adesso la canzone di un'artista solista con più stream di sempre nella classifica giornaliera di Spotify: 1.671.693.#Sanremo2024@spotifyitaly pic.twitter.com/U8uJuveJw0 — IT Parade (@itparade_) February 12, 2024

E ovviamente Angelina è stata inondata e continua ad essere travolta da complimenti dei suoi fan, che sono cresciuti sempre più. In festa anche gli oltre 1,2 milioni di follower su Instagram.