“La volta buona”, gaffe di Caterina Balivo su Angelina Mango. Archiviata la 74esima edizione del Festival di Sanremo ovviamente si continua a parlare dei protagonisti e in primis dei cantanti. A “Domenica In” Mara Venier ha chiamato diversi artisti, ma il fatto che alcuni siano stati esclusi per “mancanza di tempo” ha fatto infuriare il pubblico.

Sempre Mara Venier è stata protagonista di un altro momento fortemente contestato dai telespettatori. La conduttrice sarebbe andata in crisi quando Dargen D’Amico ha parlato della necessità di porre fine alle guerre. Ebbene Mara ha prima cercato di stoppare il cantante: “Qui è una festa. Parliamo di musica!” poi si è sfogata “Mi mettete in imbarazzo, non vi faccio tornare più“. A La volta buona, invece, è andato in scena un siparietto decisamente più simpatico e meno pesante…

Caterina Balivo e la gaffe clamorosa su Angelina Mango

Naturalmente a “La volta buona” si è parlato di quello che è successo nei giorni scorsi a Sanremo. Tra i protagonisti c’è lei, Angelina Mango. Ad un certo punto Caterina Balivo ha introdotto un ospite per parlare della famiglia della vincitrice del Festival dicendo: “Chi conosce molto bene Angelina Jolie…”.

La conduttrice si è prontamente corretta, ma tutti si sono accorti della gaffe. Altro che Angelina Jolie… E infatti c’è chi ha sospirato: “Eh sì…”. C’è stato chi ha detto che forse Caterina ha fatto un po’ di confusione mescolando insieme i nomi di Angelina Mango e Geolier.

Tra i presenti in studio c’è anche Guillermo Mariotto che non risparmia una battuta sulla gaffe appena fatta da Caterina Balivo: “Io invece conosco Brad Pitt“. La presentatrice si è quindi messa le mani nei capelli. D’altra parte la sua gaffe è diventata subito virale sui social dove un utente ha fatto un fotomontaggio di Angelina e Geolier: “Sui social è uscito subito questo meme – le parole di Fabrizio D’Alessio – Ha detto: ‘Per mettere d’accordo tutti ecco Angelina Geolier’”.

