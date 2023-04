Nella serata del 13 aprile Alfonso Signorini ha organizzato una festa con i concorrenti del GF Vip 7, ma ci sono state delle assenze pesanti, quelle di Luca Onestini e Antonino Spinalbese. In tanti hanno potuto apprezzare le immagini del meraviglioso evento, grazie alla pubblicazione di numerose foto e anche di tanti video degli ex vipponi. Come ha rimarcato il sito Gossip e Tv, c’è stata una spaccatura nel gruppo proprio come succedeva nella casa più spiata d’Italia. Infatti, gli Spartani e i Persiani si sono immortalati ben divisi tra di loro.

Ma a fare rumore è ciò che ha dovuto accettare Alfonso Signorini. I problemi sono proseguiti anche durante la festa dei concorrenti del GF Vip 7, ma alcune assenze hanno rubato la scena. E si è potuto anche scoprire il motivo ufficiale della mancata presenza di questi due ex gieffini. Il super party ha avuto luogo nella capitale Roma, in un’attività commerciale molto famosa. Ma andiamo a vedere insieme chi è stato costretto a rifiutare l’invito del conduttore del reality show di Canale 5.

Alfonso Signorini, alla festa del GF Vip 7 c’erano due assenze pesanti

Come è stato possibile osservare, Alfonso Signorini ha invitato praticamente tutti a questa festa del GF Vip 7, anche se poi sono state le assenze a diventare predominanti. Negli scatti c’erano Ginevra Lamborghini, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Milena Miconi, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà per citare i principali. Ma due ex vipponi ‘hanno dato buca’ al presentatore Mediaset. Ma ci sono delle valide spiegazioni dietro questa loro decisione.

A non essere stato presente l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, che era decisamente giustificato. Infatti, ha preferito restare in Lombardia e non volare a Roma per stare vicino all’amata figlia Luna Marì, che è a Milano. Tra l’altro, proprio la showgirl argentina non ha possibilità di accudire la bimba perché colpita dal coronavirus. L’altro grande assente è stato Luca Onestini, il quale ha postato un messaggio sul suo profilo Twitter indirizzato ai suoi follower.

Amici di Twitter ! Causa impegni inderogabili, io NON ci sarò stasera a Roma.

Un besitooooooooo 💋 — Luca Onestini (@LucaOnestini_11) April 13, 2023

L’ex di Ivana Mrazova aveva fatto sapere ore prima della festa: “Amici di Twitter! Causa impegni inderogabili, io non ci sarò stasera (13 aprile n.d.r.) a Roma. Un besitoooooo“. Non è sceso nei dettagli, quindi non siamo in grado di dirvi quali fossero questi impegni di Onestini.