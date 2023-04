GF Vip 8, fuori i nomi. È da poco finita l’edizione del GF Vip 7 con la proclamazione della vincitrice indiscussa, Nikita Pelizon, eppure i fan del reality show di Alfonso Signorini fremono già dalla curiosità di scoprire i nomi dei vipponi che animeranno le vicende della prossima stagione della trasmissione. Le prime indiscrezioni in merito sono state diffuse dalla testata giornalistica Novella 2000 che ha reso noti i nomi dei possibili concorrenti pronti a varcare la gettonatissima porta rossa della casa più spiata d’Italia.

I nomi dei concorrenti del GF Vip 8, le prime indiscrezioni sul cast. Una sfida all’ultimo voto quella tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli nel corso della serata conclusiva del GF Vip 7, poi la proclamazione del vincitore indiscusso del reality show tra applausi e commozione: a occupare il primo posto sul podio è stata la modella triestina, amata e apprezzata dal pubblico italiano fin dal primo momento del suo ingresso in casa. Un vero e proprio successo, dunque, per il GF Vip 7 che ha dunque conquistato i fan. Eppure a poche settimane della conclusione, la curiosità di conoscere i futuri concorrenti del programma si fa già avanti.

Leggi anche: “Dai, ditelo!”. Alla festa del GF Vip la verità sulla ‘nuova coppia’





I nomi dei concorrenti del GF Vip 8: le prime indiscrezioni sul cast diffuse da Novella 2000

A diffondere le prime indiscrezioni sul futuro cast del programma ci ha pensato Novella 2000 che ha reso noti alcuni dei nomi dei vipponi che animeranno le vicende della casa di Cinecittà, primo tra tutti quello dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ovvero Gianluca Benincasa, spesso tirato in ballo anche nel corso del GF Vip 7. Ma le sorprese non finiscono qui. Voci di corridoio vedrebbero varcare la porta rossa del reality anche il noto volto de Il mondo di Patty nel ruolo di Antonella, ovvero Brenda Asnicar, che proprio di recente a annunciato di volersi trasferire in Italia.

“Ho visto che Brenda Asnicar mi ha mandato un messaggio dicendomi che si sta trasferendo in Italia e mi ha chiesto delle informazioni per affitti e case varie. Cioè ragazzi, ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto o no? Perché io qua sto per coronare il sogno. Ciao mamma, ciao proprio!”, ha riferito Tommaso Zorzi ai fan in merito all’arrivo in Italia dell’amatissima attrice. Il terzo nome previsto nel cast del GF Vip 8 viene direttamente dagli studi televisivi di Uomini e Donne. Stiamo parlando proprio di Luca Daffrè: “Come sappiamo al momento il modello è seduto sul trono di Uomini e Donne, e prossimamente farà la sua scelta”, riferisce la testata

Le ipotesi prendono spazio anche sulla possibile paertecipazione di altri due nomi del parterre femminile del programma, ovvero quello di Taylor Mega e di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Proprio quest’ultima in merito al suo ingresso nella casa del GF Vip 8 aveva affermato su Nuovo TV: “Ho rinunciato a entrare per motivi personali, di cui preferisco non parlare. Ma non mi piace entrare in corsa, quando ormai i concorrenti sono tutti alleati tra di loro. La mia partecipazione è rimandata: vorrei mostrare la parte più umana e dolce”.