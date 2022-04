Martedì 5 aprile è andata in onda un’altra puntata de La Pupa e il Secchione Show, lo show di Barbara D’Urso con opinionisti Soleil Sorge, Federci Fashions Style e Antonella Elia. Dopo la coppia formata da Nicolò Scalfi e Vera Miales, anche Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto hanno dovuto abbandonare La Pupa e il Secchione.

Sono loro la seconda coppia eliminata dallo show condotto da Barbara D’Urso; i due hanno perso nella sfida finale del “Bagno di Cultura” contro Elena Morali e Aristide Malnati, rimasti in gara insieme alle altre coppie. Vera Miales è diventata la “Pupa insidiosa” e dopo aver perso nel gioco della vasca con Asia Valente ha perso anche suo secchione Mirko Gancitano, ora in coppia con la Valente.





Alex Belli è stato ospite de La Pupa e il Secchione in qualità di pupo per una sera ed “esperto di triangoli”, chiamato a commentare la “troppia” capitanata da Denis Dosio, e per fare da paciere a Mila Suarez e Mirko Gancitano, lei sua ex fidanzata e Mirko suo migliore amico e testimone di nozze, quelle famose nozze ‘finte’ con Delia Duran.

Mentre Alex Belli si trovava a La Pupa e il Secchione a dare consigli di ‘coppia’ all’amico Mirko e alla sua pupa Mila Suarez, e a fare siparietti con l’ex gieffina vip Soleil Sorge, in molti sono chiesti dove fosse la moglie Delia Duran. O meglio, in tanti hanno notato che nel momento della messa in onda Delia si trovava alle Bahamas.

Alcune storie pubblicate su Instagram hanno fatto incuriosire gli utenti del web. Come mai Alex Belli si trovava in Italia e Delia in vacanza alle Bahamas? Ovviamente non è così, perché le puntate de La Pupa e il Secchione sono registrate e quindi anche Alex Belli si trovava ai Caraibi insieme a Delia Duran.

