Alessia Marcuzzi, quando torna in tv? La domanda rimbalza ormai da un anno. Tanto infatti è passato dal clamoroso sfogo con il quale la conduttrice aveva reciso ogni rapporto con Mediaset. “Volevo essere io a darvi questa notizia prima che la leggiate in giro sui giornali, magari in maniera non proprio corretta. Dopo tanti anni a Mediaset ho pensato di prendermi una pausa, un periodo tutto per me. Questo perché non ce la faccio a vedermi in alcuni programmi che mi sono stati proposti”.



“Per questo – e non a cuor leggero – ho detto all’azienda di voler lasciare tutto, ovviamente ringraziandoli per avermi sostenuta in tutto questo tempo. Ho iniziato a lavorare con loro con il Festivalbar, Mai Dire Gol, Colpo di Fulmine, poi Le Iene e il GF, adesso L’Isola e Temptation. Insomma i ricordi legati a Mediaset sono tantissimi. Però a parte tutte le cose brutte, questa pandemia ha dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare”.

Alessia Marcuzzi quando torna in tv: parla Maurizio Costanzo



Quindi concludeva: “lo lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono”. È notizia di queste ore che la conduttrice tornerà presto in tv al fianco di Mara Venier. Ma solo per un giorno, durante la puntata serale di Domenica In di venerdì prossimo 27 maggio. Sulla lontananza di Alessia Marcuzzi si è espresso anche un pezzo da novanta della tv: Maurizio Costanzo.



Il marito di Maria De Filippi, nel corso di una recente intervista, non ha avuto peli sulla lingua. “Non è uno spreco tenere fuori dai giochi una professionista del suo calibro. – si legge su Nuovo – Di sicuro lei manca tanto alla Televisione italiana, anche perché è uno dei volti più amati dal pubblico a casa. Io spero abbia capito che cosa vuole fare e, soprattutto, le auguro di trovare al più presto chi, in Tv, è in grado di assecondarla”.



“Penso che Mediaset sia il luogo giusto. Capisco però che dopo tanti anni di lavoro in tv abbia pensato di staccare per un po’, è del tutto fisiologico. Alessia ha avuto voglia di cambiare e guardare nuovi orizzonti. Mediaset potrebbe provare a offrirle nuovi programmi”.

