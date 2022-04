Ciò che è stato riferito in queste ore su Alessia Marcuzzi non è affatto positivo. Precisiamo subito che il suo nome non è stato fatto esplicitamente, ma tutti gli indizi portano decisamente a lei. A riportare la notizia è stato il sito ‘Biccy’, che però ha preso spunto da anteprime lanciate da ‘Dagospia’ e ‘Vanity Fair’. Non si parlava più della presentatrice televisiva da un bel po’ di tempo, ma ora c’è un retroscena che cambia proprio tutto. E per la donna non si prevedono momenti da ricordare.

Prima di dirvi tutto su Alessia Marcuzzi, un’altra sua collega avrebbe invece ricevuto notizie di tono opposto. Parliamo di Elisa Isoardi, che stando ad ‘Oggi’ potrebbe essere la co-conduttrice di ‘Linea Verde’, il programma presentato dal collega Beppe Convertini: “Pare che sia in prima fila per affiancare il popolare presentatore per co-condurre la longeva trasmissione della domenica mattina della rete ammiraglia del servizio pubblico. L’ex fidanzata di Matteo Salvini avrebbe inoltre dovuto condurre su Rai 2 lo storico programma Check-Up”.





Alessia Marcuzzi in crisi?: “Problemi con Rai e Mediaset”

Come ricorderete, Alessia Marcuzzi ha comunicato a tutti il suo addio a Mediaset a giugno dello scorso con anno con queste parole, rievocate da ‘Biccy’: “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andar via”.

Questo invece quanto scritto da ‘Biccy’ (ma anticipato da ‘Dagospia’ e ‘Vanity Fair’) su Alessia Marcuzzi nelle ultime ore, sebbene non sia stato fatto ufficialmente il suo nome: “Dicono che una ex regina dei naufraghi si sforzi di sorridere, ma in realtà sia parecchio triste. Sulla soglia dei 50 anni vorrebbe tornare ad essere un cigno di Mediaset, ma il Biscione dopo tanti anni di fedeltà non ha piani per lei. E anche le porte Rai sono difficili da varcare, dicono”. Dunque, si preannunciano ancora mesi a dir poco complicati per lei.

E nei giorni scorsi Alessia Marcuzzi è stata a cena a casa dell’amica Mara Venier. Non sono mancate le risate e anche le confidenze tra le due amiche affiatate come sempre, con una piacevole musica di sottofondo e uno scenario da togliere il fiato. Dal terrazzino dell’attico di Mara Venier è stato possibile ammirare il centro di Roma e mettere da parte tutti gli impegni lavorativi per rilassarsi insieme.

