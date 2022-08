L’ex Uomini e Donne Alessia Cammarota e i problemi di salute. Momento no per l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. La donna, oggi diventata influencer e imprenditrice, sta attraversando un periodo di forte stress. L’ex estetista napoletana ha aperto un locale con il marito, l’ex tronista Aldo Palmeri. I due, per la cronaca, hanno due splendidi maschietti, Niccolò, nato nel 2014, e Leonardo, nel 2017.

Nessun problema col marito, le difficoltà riguardano altri aspetti della sua vita. Inoltre Alessia Cammarota ha confessato di avere un problema di salute generando preoccupazione nei fan. Uno di loro le ha così chiesto: “Sei più serena riguardo la tua situazione personale?”. E l’ex dama di Uomini e Donne ha dato una risposta che in realtà non ha fugato i dubbi sulle sue reali condizioni di salute.





Alessia Cammarota risponde sul suo problema di salute

Alessia Cammarota ha preferito non entrare nei dettagli e su Instagram ha risposto così all’utente: “Sono più serena. Sicuramente lo sarò ancora di più a settembre, dopo il primo controllo. Ma la verità è che la mia non è preoccupazione, sono arrabbiata… Ma cerco di ripetermi quotidianamente che c’è di peggio e che questa è una cavolata”.

Un altro fa dice che sarà a Catania a settembre e Alessia Cammarota risponde che sicuramente lei e il marito saranno nel locale: “Dopo le vacanze, super riposati e super carichi”. Dunque il problema non dovrebbe essere così grave, ma un altro utente chiede: “Non farci stare in pensiero… Dicci qualcosa del problema che hai”. E Alessia dà un’altra risposta senza entrare troppo nei dettagli.

“Ragazze – risponde Alessia Cammarota ai suoi fan – non è niente davvero! Solo che non mi va di parlarne. Lo sapete… per certe cose sono un po’ sulle mie. Ma ripeto, non c’è da preoccuparsi. Sto bene”. L’ex dama di Uomini e Donne poi chiarisce di trovarsi in vacanza a Portopalo, in Sicilia. In questo momento sta cercando di ricaricare le batterie con marito Aldo Palmeri. I due sono una delle coppie più amate di UeD e nel 2021 hanno dovuta subire una grave perdita. Alessia ha infatti perso il terzo figlio che aspettava e ha deciso che non avrà più altre gravidanze.

