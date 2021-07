Alessia Cammarota e Aldo Palmeri formano sicuramente una delle coppie più longeve e amatissime nate nello studio di Uomini e Donne. Come dimenticare la scelta del tronista, anche se sono passati anni. Super romantica. Da allora, a parte una breve separazione nel 2016, tutto procede a gonfie vele e l’amore di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri è stato poi sugellato dal matrimonio e dall’arrivo di due splendidi maschietti: Niccolò, nato nel 2014, e Leonardo, nel 2017.

Qualche mese fa una brutta notizia: la ex corteggiatrice 29enne aspettava un altro figlio e con grande gioia, aveva dato la notizia sui social, specificando della grande attesa creatasi soprattutto tra i suoi due fratellini. Ma poi, dopo la lieta notizia, comunicata con un tenero video dei suoi due cuccioli, e quella del sesso del bebè (“È destino, resterò l’unica principessa di casa”), il triste annuncio in una Storia di Instagram.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, l’annuncio con tanto di foto: “Siamo super pronti”

In quella Storia Alessia Cammarota ha fatto capire che le cose sono andate male: “Nessuna domanda, nessun racconto, vi prego”. La coppia nata a UeD nella stagione 2013-2014 non ha mai e più parlato in modo esplicito dell’aborto chiedendo silenzio e rispetto e ora torna a farsi sentire con un altro tipo di annuncio sempre attraverso Instagram.





È ancora Alessia Cammarota a parlare direttamente con i suoi tanti follower. La ex UeD ha postato la foto di un mazzo di chiavi in primo piano e questa didascalia: “Il Keep up sta tornando! Ci aspettano mesi di ristrutturazione, di urla e di pianti isterici… Ma siamo super pronti”. Dunque presto i due saranno nel loro locale.

Non è chiaro se si tratta dello stesso locale che Alessia Cammarota e Aldo Palmeri gestivano diversi anni fa o se al contrario si trova in un altro posto a Catania, ma di sicuro il loro pubblico social ha accolto questa notizia con tanto entusiasmo. Oltre a tanti like e in bocca al lupo (e domande sulla location) si legge “Non vedo l’ora di venire a ritrovarvi”, “Che bello”, “Grandi!”.