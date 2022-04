“Vi svelo un segreto”. Alessandra Celentano smaschera Rudy Zerbi e il ‘lato nascosto’

Alessandra Celentano ad Amici, la rivelazione sul collega Rudy Zerbi. La prof della scuola dei giovani talenti di Maria De Filippi continua ad accendere i riflettori e non solo quando di mezzo c’è qualche spinosa questione da chiarire davanti alle telecamere. Questa volta la rivelazione fa anche sorridere.

Non è accaduto davanti alle telecamere di Amici ma nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Gente. Un rapporto di amicizia che tra alti e bassi sta sfidando il tempo e anche la differenza di temperamenti. Alessandra Celentano conosce Rudy Zerbi così tanto bene da rivelarne un segreto.





Questo perchè i due si conoscono prima della partecipazione ad Amici, ovvero da giovanissimi. Eppure il tempo non avrebbe ‘limato’ un piccolo difetto di Rudy rivelato con il sorriso dalla collega e amica. Alessandra Celentano ha confessato in merito a Zerbi qualcosa di molto diventente.

Senza alcun dubbio Rudy Zerbi è un vero gentleman, a detta della Celentano, ma ha un difetto: “Vi svelo un suo difettaccio, parla a voce altissima. Mi spacca i timpani e ha una forza che se ti prende un braccio te lo stritola”.

Parole che fanno sorridere dette proprio dalla prof più discussa di semrpe, nota proprio per i suoi modi decisamente diretti di rivolgersi. Caratteristica che Alessandra Celentano riconosce: “Nel bene e nel male non sono mai stata smentita”. D’altronde la prof di Amici ha sempre avuto piena consapevolezza del suo modo di essere lasciandosi amare anche per questo.

“Amore per sempre”. Cristiano Ronaldo e la figlia neonata, tutti commossi dopo tanto dolore