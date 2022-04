Il campione di calcio Cristiano Ronaldo, attualmente in forza al Manchester United, ha vissuto momenti difficilissimi, i più complicati di tutta la sua vita. Meno di due settimane fa è stato assalito da emozioni contrastanti, infatti durante il parto della sua Georgina che avrebbe dovuto dare alla luce due gemelli, il figlio non ce l’ha fatta mentre è nata solamente l’altra neonata. E poche ore fa il calciatore portoghese ha fatto commuovere tutti con una foto in compagnia della bambina.

Questo recitava invece il comunicato stampa ufficiale di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, dopo la grave perdita: “È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento molto difficile”.





Cristiano Ronaldo, foto con la figlia nata due settimane fa

Stavolta Cristiano Ronaldo non si è fatto immortalare in compagnia della sua compagna e degli altri figli, ma ha preferito pubblicare una foto in cui è presente da solo insieme alla piccola. La tiene infatti in braccio con tutto l’affetto possibile di un papà e ha scritto nella didascalia: “Amore per sempre”. Ha anche aggiunto un’emoticon raffigurante il cuore. Tutti ovviamente si sono commossi, vedendo quella immagine carica di significato. E anche la sua Georgina avrà apprezzato moltissimo questo gesto.

Ovviamente il profilo ufficiale di Cristiano Ronaldo è stato letteralmente inondato da tantissimi messaggi di affetto da parte di migliaia e migliaia di fan. L’ex calciatore della Juventus, nonostante il dolore immenso per la perdita di un figlio, sta cercando di reagire anche e soprattutto per la bimba che invece è nata. E siamo certi che nelle prossime settimane sia lui che Georgina torneranno ancora più attivi sui social network e regaleranno altri momenti straordinari, vissuti con la loro famiglia.

Cristiano Ronaldo aveva anche fatto sapere giorni fa: “Casa dolce casa. Giorgina e la nostra piccola bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per le parole e i gesti. Il vostro supporto è davvero importante e abbiamo sentito tutto l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Adesso è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

