Alessandra Celentano, tutta la verità sull’addio ad Amici. Una professoressa dal carattere forte, ma anche una professionista del mondo della danza che dai suoi allievi desidera vedere emergere il meglio. Alessandra Celentano è una di quelle prof che non si dimenticano mai. E negli ultimi giorni, le voci sull’addio ad Amici hanno decisamente scosso tutti.

Nel mondo dello spettacolo non esistono sempre risposte del tutto certe e la permanenza o meno nel programma di Amici di Alessandra Celentano ha rappresentato un aspetto su cui volerci capire pià chiaramente. La prof di Amici è pronta a salutare il programma e i colleghi e andare via?





Solo indiscrezioni che hanno inseguito altre indiscrezioni e poi la verità era a due passi dalla punta del naso. Alessandra Celentano ha risposto alla domanda nel corso di un’intervista rilasciata per NuovoTV: “Sono in pace con me stessa”, ammette la prof senza troppi giri di parole. D’altronde il pubblico ha imparato a conoscerla molto bene.

“So che tutto quello che dico è verità per cui non mi devo rimproverare nulla. È inutile che si illudono i ragazzi perché tanto prima o poi la testa la sbatteranno da soli”. Poi la prof di Amici ha aggiunto: “Le mie liti non fanno mai parte dello spettacolo. Perché io sono sempre molto vera”. La confessione di Alessandra Celentano non lascia spazio ad altri fraintendimenti.

Alessandra Celentano ha poi risposto alla fatidica domanda sull’addio: “Vai o resti?”. La risposta della prof non si è lasciata attendere: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”. I fan del programma possono tornare a dormire sogni più tranquilli. La prof di Amici non ha alcuna intenzione di cedere a nessuno il suo posto.

