Alberto Matano e La vita in diretta, la decisione della Rai è presa. Si è tenuta nelle scorse ore la presentazione ufficiale dei palinsesti della televisione pubblica italiana e a spiccare è stato soprattutto ciò che ha riguardato il conduttore, neo sposo con Riccardo Mannino. Si è saputo anche che Antonella Clerici e Serena Bortone resteranno saldamente al loro posto per la gioia del pubblico. Buona notizia anche per Flavio Insinna, che ritornerà con L’Eredità a partire dal prossimo 31 ottobre.

Alberto Matano e La vita in diretta, decisione Rai assunta in via ufficiale. Parlando delle sue nozze, nelle ultime ore Alberto Matano è stato ospite di Maurizio Costanzo nella trasmissione radiofonica Facciamo Finta Che, su R101. “È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo il matrimonio; io devo davvero ringraziare il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore”. Sicuramente un momento indimenticabile della sua vita.





Alberto Matano a La vita in diretta, la decisione della Rai nella prossima stagione televisiva era molto attesa e adesso c’è anche la conferma ufficiale su ciò che succederà tra qualche mese, dopo l’estate. Da segnalare anche le conferme di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera e di Beppe Convertini a Linea Verde. Inoltre, Marco Liorni sarà protagonista con Italia Sì dal 17 settembre. Ma veniamo adesso a Matano e vediamo insieme che tipo di scelta è stata operata dai vertici della Rai.

Come sottolineato da Blasting News, la Rai ha deciso di riconfermare Alberto Matano alla guida de La vita in diretta. Nessuno stravolgimento negativo dunque per il popolare conduttore, che ritornerà a fare compagnia a milioni di telespettatori. Non poteva essere altrimenti, visto l’incredibile risultato riscosso dal conduttore nella stagione terminata da poco. E chissà se nel corso delle prime puntate della trasmissione non apparirà in studio anche il suo nuovo marito per dargli massimo supporto.

Dopo il matrimonio con Mannino, c’erano state delle critiche su Alberto Matano da parte dell’attore Francesco Benigno: “Con tutto il rispetto e con tutto l’affetto che posso provare per Alberto, secondo voi la notizia più importante da dare per più giorni consecutivi era quella del suo matrimonio? Da questo capiamo che voi giornalisti siete schiavi del sistema o che pensate che siamo tutti cretini”.

