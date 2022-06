“Ma non è normale”. Alberto Matano, nuova polemica (vip) dopo le nozze con Riccardo Mannino

Alberto Matano, critiche per il matrimonio. Ancora una volta, le nozze del conduttore televisivo de La Vita in diretta sono state messe nel mirino. Stavolta a contestare l’unione con Riccardo Mannino è stato tra l’altro un personaggio famoso, un attore per la precisione, che ha scatenato polemiche attraverso i social network. E diversi giornali e siti hanno ripreso le sue dichiarazioni, tra cui Il Fatto Quotidiano e TvBlog. Parole che sicuramente avranno creato malumori anche nel presentatore.

A proposito di Alberto Matano e delle critiche per il matrimonio, il prete Don Marco Pozza aveva detto: “Voglio mandare un grande abbraccio e una preghiera per il mio amico Alberto Matano nel giorno della loro unione civile”. E Messainlatino.it aveva risposto: “Possibile che buona parte degli amici di Papa Francesco siano pro gay o gay?”. Quindi, in un certo senso sono state chieste delle spiegazioni al Pontefice, che allo stato attuale non è però intervenuto sulla questione.





Alberto Matano, critiche per il matrimonio dall’attore Francesco Benigno

Alberto Matano, critiche per il matrimonio con Riccardo Mannino da un attore, che ha detto: “Con tutto il rispetto e con tutto l’affetto che posso provare per Alberto, secondo voi la notizia più importante da dare per più giorni consecutivi era quella del suo matrimonio? Da questo capiamo che voi giornalisti siete schiavi del sistema o che pensate che siamo tutti cretini. Comunque sono per l’amore a 360 gradi”. Quindi, nessun atteggiamento contro gli omosessuali ma una contestazione al mondo dell’informazione.

A lamentarsi dell’eccessiva attenzione dei media è stato l’attore Francesco Benigno. Il quale ha scritto anche contro Il Fatto Quotidiano: “Ecco un altro articolo a dir poco stupido e imbarazzante, insomma da giornalaio classico come vi dicevo. Questo giornalistino adesso per sminuire me in un articolo, cosa può scrivere? Quale misera cosa può dire? Che io ho fatto flop 5 anni fa alle elezioni. Hahahahahaha ditemi voi cosa c’entrano i voti che io ho preso 5 anni fa? Ammesso che che siano stati quelli reali. ..pensi, con questo prememoria meschino e di basso livello, di sminuire me e ciò che ho detto e che penso?”.

A parlare delle nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino anche Alfonso Signorini: “Il matrimonio di Alberto e Riccardo è davvero una conquista. Una conquista che ci fa andare a testa alta. E che ci insegna, se mai ce ne fosse bisogno, che l’Amore, quello vero, è uno solo. Ed è quello che rende questa vita unica e straordinaria”, ha aggiunto il direttore del settimanale Chi.

