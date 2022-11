Ancora possibili guai per Albano Carrisi, con un conduttore che lo ha accusato di non avergli dato 30mila euro. Un debito che non sarebbe stato saldato dal cantante originario di Cellino San Marco, che certamente replicherà nelle prossime ore alla luce di questa pesante rivelazione. Non è affatto un periodo semplice per lui, visto che solamente alcuni giorni fa era uscita a galla una donna, che ha riferito di aver avuto una relazione segreta con l’artista. Una storia d’amore che sarebbe stata tenuta nascosta per anni.

Infatti, se ora Albano Carrisi è finito nel mirino di un conduttore per questi 30mila euro che secondo il presentatore non avrebbe corrisposto, giorni fa l’avvocatessa Patricia Donoso ha affermato in una televisione spagnola: “Tu credi seriamente che ho paura di te? Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica. Ho cercato la sua querela, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’abbia depositata”. Lei ha detto di averlo conosciuto a Milano.

Albano Carrisi, un conduttore lo accusa: “Mi deve dare 30mila euro”

Sempre attraverso una tv spagnola, Albano Carrisi è stato attaccato da questo conduttore che ha rivelato: “Il signor Al Bano mi deve dall’anno 2009 30mila euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamargli internazionalmente 30mila euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30mila euro? Fa le querele e non paga i costi, 30mila euro da 13 anni”. Poi il sito di DavideMaggio è entrato maggiormente nei particolari.

A fare la pesante accusa ad Albano Carrisi il conduttore Kiko Hernandez, che ha informato pubblicamente di questo debito che secondo lui avrebbe contratto il cantante pugliese. DavideMaggio ha fatto sapere che ci sarebbe stata una querela di Al Bano nel 2009, ma il giudice non gli avrebbe dato ragione e gli avrebbe intimato di pagare le spese legate al processo. Secondo Hernandez, il debito non sarebbe mai stato estinto, ma non ci sono conferme sulla veridicità del racconto, con il cantautore che per ora non ha commentato la notizia.

Kiko Hernandez, che ha 46 anni, è un presentatore spagnolo nato a Madrid e che ha preso parte al locale Grande Fratello nel 2002. Lui è stato un collaboratore del programma Telecinco e ha avuto anche esperienze come attore. Nel 2017 è diventato papà single di due gemelle, che si chiamano Abril e Jimena.