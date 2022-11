Clamorosa vicenda con Albano Carrisi, accusato di aver avuto una relazione segreta con una donna. E il cantante pugliese ha avuto proprio un confronto diretta con questa persona, che ha confermato tutto durante un programma televisivo alla presenza proprio dell’artista di Cellino San Marco. Non bastavano i problemi interni con lo scontro infinito tra Loredana Lecciso e Romina Power, ora di mezzo si è messa un’altra che lo ha fatto letteralmente imbestialire. E ci saranno sicuramente conseguenze.

Albano Carrisi ha smentito categoricamente questa relazione segreta con la donna, ma quest’ultima ha confermato tutto soffermandosi anche su alcuni dettagli. Una vera e propria lite, che sarà stata accolta con nervosismo anche dalla Lecciso. Inoltre, il cantautore non ha escluso di voler adire le vie legali, ma tutto è ancora in divenire. Certamente le parole utilizzate da entrambi i protagonisti della querelle televisiva sono state dure e chissà se ci saranno strascichi anche nelle prossime settimane.

Albano Carrisi accusato di una relazione segreta con una donna: polemiche

Albano Carrisi ha accettato di recarsi in tv per dire la sua su questa presunta relazione segreta con la donna, la quale ha anche avuto un collegamento telefonico per spiegare le sue ragioni. Colui che conduceva la trasmissione ha subito riferito a lei che Al Bano ha confessato di non conoscerla nemmeno. E la donna lo ha in primis provocato: “Il signore che ha il dono della voce potente e canta in playback, meraviglioso no?”. E lui si è subito infastidito: “Non ho cantato live? Donna, è il secondo errore che hai fatto, vediamo quanti ne fai ancora”.

Durante il programma Salvame Deluxe di Telecinco in Spagna, un’avvocatessa ha puntato il dito contro Albano Carrisi, reo di non dire la verità: “Tu credi seriamente che ho paura di te? Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica. Ho cercato la sua querela, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’abbia depositata”. Infatti, l’artista ha preannunciato l’intenzione di volerla denunciare, ma lei non si è affatto intimorita.

Lei si chiama Patricia Donoso e lavora dunque come legale. A Telecinco ha aggiunto anche di essersi incontrata con Albano Carrisi per la prima volta nella città di Milano, precisamente allo stadio San Siro. Ma lui ha respinto al mittente tutte queste informazioni e ha ribadito di non sapere nemmeno chi sia.